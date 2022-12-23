ФАС разрешила дистрибьютору New Balance купить франчайзи Mothercare

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство дистрибьютора «МФК Джамилько» о покупке франчайзи британской сети Mothercare «Монэкс трейдинг». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

В результате сделки «Джамилько» увеличит количество своих магазинов за счет магазинов ООО «Монэкс Трейдинг», расширит штат сотрудников до 900 человек и будет развивать бизнес в смежной сфере розничной торговли, отметили в ФАС.

В то же время ведомство рассматривает вопрос о привлечении «Джамилько» к административной ответственности, поскольку компания заключила сделку до одобрения ФАС.

«Джамилько» подала ходатайство в ФАС 16 ноября, а сделка по покупке «Монэкс Трейдинг» была заключена 22 ноября, свидетельствуют данные СПАРК.

«Джамилько» основана в 1993 году. Компания является дистрибьютором брендов New Balance, Timberland, Kiko и других. Фирма управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону и развивает дилерскую сеть. По данным сервиса «РБК Компании», прибыль «Джамилько» в 2021 году составила 1,24 млрд руб.

«Монэкс Трейдинг» входила в структуру кувейтской Alshaya Group, она развивала магазины розничной торговли брендов Mothercare, Next, The Body Shop, M·A·C, Bobbi Brown, Victoria's Secret, Bath & Body Works. В 2021 году ее убыток достиг 243 млн руб.