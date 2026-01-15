Суд США отклонил жалобу России по делу ЮКОСа на $50 млрд
Верховный суд США отказался рассматривать жалобу России, поданную в рамках спора об исполнении арбитражных решений по делам бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа на сумму свыше $50 млрд. Постановление инстанции было опубликовано 12 января.
В 2014 году Международный третейский суд в Гааге присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal — компенсацию за «экспроприацию» компании (к настоящему времени, по данным Global Arbitration News, сумма достигла $65 млрд). Основанием для рассмотрения спора стал Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1990-х, но не ратифицировала. Сославшись на это, российская сторона отказалась платить. Бывшие акционеры попытались привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США.
Россия обжаловала решение третейского суда, в 2016 году его отменили, но четыре года спустя Апелляционный суд Гааги его восстановил. Россия вновь подала кассационную жалобу и оспорила это решение.
В ноябре 2023 года судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл отклонила ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами ЮКОСа, но два года спустя апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение. После этого российская сторона подала в Верховный суд США ходатайство о выдаче судебного приказа о пересмотре дела.
Летом 2025 года иск России о государственном иммунитете в отношении присужденной компенсации экс-акционерам ЮКОСа отклонил Верховный суд Великобритании, несколько месяцев спустя — Верховный суд Нидерландов.
