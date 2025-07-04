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Политика ,  
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Верховный суд Великобритании отклонил иск России по делу ЮКОСа

На сторону бывших акционеров ЮКОСа встали суды в Нидерландах, а теперь требование признать государственный иммунитет России в разбирательстве отклонил и Верховный суд Великобритании

Верховный суд Великобритании отклонил иск России о государственном иммунитете в отношении присужденной бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в размере $50 млрд. Решение было вынесено 27 июня.

Судебное разбирательство экс-акционеров ЮКОСа и России продолжается с 2000-х годов. В 2014 году Международный третейский суд заключил, что Россия экспроприировала нефтяную компанию у законных владельцев. Суд обязал государство выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Россия обжаловала решение третейского суда, и в 2016 году его отменили, однако в 2020 году Апелляционный суд Гааги его восстановил. Россия вновь подала кассационную жалобу и оспорила это решение.

На основании решения Апелляционного суда Гааги заявители в лице бывших акционеров ЮКОСа сослались на то, что ст. 9 Закона о государственных иммунитетах 1978 года Великобритании исключает иммунитет иностранного государства в случае относящихся к арбитражам разбирательств в британских судах, если такое государство согласилось на арбитраж. Высокий суд Англии в 2023 году выдал процессуальный отвод (issue estoppel) в отношении российского аргумента об отсутствии арбитражного соглашения, установив, что для этого достаточно, что нидерландские суды уже решили этот вопрос.

Россия обжаловала решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса. В феврале 2025 года этот суд подтвердил, что решения нидерландских судов по вопросу наличия соглашения об арбитраже окончательные, и Россия не вправе заново оспаривать это решение в английских судах.

В деле в Нидерландах осталась финальная стадия: решение Верховного суда по заключительной апелляции России. В 2021 году Верховный суд Нидерландов отклонил все доводы России кроме одного — о том, что суд предыдущей инстанции не рассмотрел обвинения России в том, что акционеры ЮКОСа совершили мошенничество во время арбитражного разбирательства). В 2024 году Апелляционный суд Амстердама отклонил этот российский аргумент. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд. В апреле 2025 года генеральный прокурор Верховного суда Нидерландов рекомендовал этому суду отклонить финальную жалобу России.

Суду Нидерландов рекомендовали отклонить жалобу России по делу ЮКОСа
Политика
Фото:Алексей Мякишев / Global Look Press

Компания ЮКОС была одним из крупнейшей игроков на российском нефтяном рынке с 1993 по 2007 год. В августе 2007 года компания была официально признана банкротом, в ноябре того же года ликвидирована. В ходе процедуры банкротства активы ЮКОСа были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности.  

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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