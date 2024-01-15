Росавиация посоветовала перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах

Самолёт Airbus A320 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Росавиация попросила авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» не летать на 27 самолетах Boeing и Airbus в Египет, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие документы, их достоверность газете подтвердил источник в федеральном агентстве воздушного транспорта.

В случае с «Аэрофлотом» речь идет о десяти Airbus A320, четырех А321, одном А350 и девяти Boeing 777-300ER, а с «Россией» — трех Boeing 737-800. По словам собеседника издания, предупреждение направили после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах.

При этом авиакомпании не сейчас совершают полеты на этих судах в арабскую страну, отметил источник газеты. Из данных на сайте «Аэрофлота» следует, что он выполняет рейсы на Airbus A320 neo. По данным телеграм-канала «Крыша Турдома», в прошлом году и «Аэрофлот», и «Россия» летали на этих самолетах в Египет и другие страны.

Перечисленные лайнеры принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). У нее в Высоком суде Ирландии пытаются изъять 37 самолетов, остальные десять эксплуатируют S7, «Аврора» и «Ямал», не летающие в Египет, пояснил источник «Известий».

В сентябре источник РБК говорил, что регулятор рекомендовал перевозчикам не использовать самолеты ГТЛК для полетов за рубеж. Сама ГТЛК в октябре, писали «Известия», также предупреждала, что существует риск ареста ее воздушных судов за границей из-за разбирательства.

В Ирландии из-за санкций была ликвидирована «дочка» компании GTLK Europe. Управление в ней перешло к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», отмечали в ГТЛК.