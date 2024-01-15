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В Армении допустили запрет продажи «дочки» МТС инвестору с Кипра

Армянский регулятор допустил отказ в продаже «дочки» МТС инвестору с Кипра
Армянский регулятор сообщил, что может не позволить продажу «МТС Армения» кипрской стороне, сама компания уточнила: последняя заявка получил одобрение. «МТС Армения» входит в число крупнейших налогоплательщиков в республике
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Армения может не разрешить продажу «МТС Армении» (Viva-MTS) кипрской компании Fedilco Group, этот вопрос обсудят 17 января, постановила Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) республики (.pdf).

Комиссия напомнила, что министерство высокотехнологичной промышленности возражало против продажи компании «исходя из государственных интересов».

РБК обратился за комментарием в МТС.

При этом в «МТС Армения» заверили, что сделке ничего не угрожает — комиссия ее одобрила, а проект решения об отказе связан с предыдущей заявкой, поданной в августе. Тогда компания попросила комиссию разрешить приобрести «МТС Армения» косвенному акционеру — «Мобильные Телесистемы» у непосредственного акционера кипрской Aramayo Investments.

В ноябре «МТС Армения» попросила разрешить продажу кипрской Fedilco Group, тогда в правительстве не высказали возражений.

«МТС Армения» не раз входила в рейтинг крупнейших налогоплательщиков в Армении: в 2022-м компания выплатила 15,9 млрд. драмов (3,5 млрд руб.)

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анна Балашова
Армения МТС
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