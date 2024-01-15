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Вледелец бренда «Ушастый нянь» купит производителя прокладок Ola!

ФАС разрешила «Невской косметике» купить производителя брендов Silk и Ola!
Производитель «Ушастого няня» приобретет владельца брендов женской гигиены Silk и Ola!, одного из крупнеших игроков в этом секторе на российском рынке. ФАС не увидела в сделке угрозы для конкуренции
Фото: Андрей Романов / shutterstock
Фото: Андрей Романов / shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала решение «Невской косметики» приобрести все голосующие акции Hygienic («Хайдженик») и Oltex («Олтекс С.А.»), сообщила пресс-служба ведомства.

Компании также разрешили получить 95,74468% в уставном капитале «Мосмек Инвест». «Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», — заключили в ФАС.

«Хайдженик» — крупнейший производитель и поставщик средств женской гигиены в России, сказано на сайте компании. В портфеле брендов компании — Silk, Ola!, TerezaMed, Versia, MillyTilly, среди продукции: прокладки, тампоны, ватные диски, подгузники для взрослых, влажные салфетки. Oltex выпускает прокладки и пеленки. «Мосмек Инвест» занимается арендой и управлением нежилой недвижимости.

Среди брендов «Невской косметики» — «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», «Пантенол» и другие. Компания причисляет себя к тройке сильнейших производителей косметики на российском рынке.

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Фото:upch.tatarstan.ru

Прошлым летом из России ушла шведская Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, подгузников Libero и средств женской гигиены Libresse), ее активы выкупила ООО «Новые технологии». Сумма сделки составила 1,2 млрд шведских крон — около 10,5 млрд руб. по курсу ЦБ России на момент объявления.

В конце прошлого года президент и бенефициар АО «Арнест» Алексей Сагал, купившей у шведской косметической компании Oriflame ее завод в России, рассказал в интервью РБК о планах разрешить на нем контрактное производство для других российских брендов. «Это перспективные мощности, которые надо довести до ума и дать возможность российским компаниям размещать там свои заказы. Обычно брендовые компании не пускают на свои заводы конкурентов. Но мы не считаем наших заказчиков своими конкурентами — приходите, заказывайте, можем работать в долгосрочной перспективе», — пообещал Сагал.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФАС гигиена Федеральная антимонопольная служба
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