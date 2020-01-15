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Столичные торговые центры в январе зафиксировали приток покупателей

В эти новогодние праздники москвичи и гости столицы активнее посещали торговые центры, чем годом ранее. Больше покупателей в магазинах стало и за весь 2019 год, хотя они и перешли в режим бережливого потребления
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В первую неделю 2020 года показатель Shopping Index, учитывающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади и тем самым отражающий активность потребителей в торговых комплексах Москвы, вырос на 5% в сравнении с первой неделей 2019 года, сообщили РБК в консалтинговой компании Watcom. Само значение индекса традиционно не раскрывается.

При этом на последней, 52-й неделе 2019 года в преддверии новогодних праздников аналитики Watcom зафиксировали снижение трафика на 1,8% по сравнению с той же неделей 2018 года. Тогда свою роль сыграла необычно теплая декабрьская погода и то, что скидки, приуроченные к «черной пятнице» (последней пятнице ноября), растянулись на «черный месяц». «У покупателей заканчиваются деньги, и предновогодние акции не получили ожидаемого эффекта», — объяснял ранее президент Watcom Роман Скороходов.

В целом в 2019 году потребительский трафик показал рост — показатель Shopping Index увеличился на 2%. Положительная корректировка год к году произошла в первые с 2016 года. «Коррекция была заметна уже в третьем квартале, — объясняет Роман Скороходов. — Изменилась модель поведения со сберегательной на бережливое потребление. Люди стали ходить чаще в торговые центры из-за постоянных акций в поисках оптимальной цены».

Такое рациональное поведение в целом свойственно россиянам. Ранее аналитики PwC приводили данные о том, что потребители не видят улучшений своего финансового положения.Потребители покупают меньше и выбирают более дешевые товары, но уже в сентябре 2019 года они менее негативно оценивали свою готовность совершать крупные покупки.

Несмотря на положительную корректировку индекса в 2019 году в сравнении с предыдущим годом, показатель находится в минусе к докризисному 2013 году. Снижение индекса Watcom фиксирует со второй половины марта 2014-го (первые заявления о санкциях), и за период 2013–2018 годов уровень плотности потока потребителей снизился на 19%.

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, торговые центры
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