Москвичи стали больше гулять и меньше болеть на фоне теплой погоды

Москвичи стали больше гулять и меньше болеть на фоне теплой погоды

Теплая декабрьская погода снизила посещаемость столичных ТЦ — потребители стали больше проводить времени на главных улицах и в парках. И болеть в Москве от простуды стали меньше — в аптеках снизились продажи противовирусных

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бесснежный и теплый декабрь в столичном регионе способствовал тому, что москвичи и гости столицы проводили больше времени на улицах города, чем в декабре 2018 года.«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Tele2 по просьбе РБК проанализировали — где потребители больше всего пользовались интернет — трафиком.

Согласно выводам аналитиков «ВымпелКома», которые сравнивали объем используемого трафика с 1 по 22 декабря 2019-го с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 58% в парках, на 90% — на центральных столичных улицах. «Мы связываем это с тем, что люди больше проводят времени на улице и пользуются при этом мессенджерами и и соцсетями», — сообщила представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева.

Рост количества людей на центральных улицах в связи с теплой погодой «ВымпелКом» зафиксировал и в пересчете на уникальных пользователей: например, на Никольской улице он превысил прошлогодний уровень в полтора раза, а на Бульварном кольце людей стало больше на 10%.

По данным Tele2 (анализировался период с 1 по 24 декабря), потребление дата-услуг на открытых площадках, по данным компании, превысило объем трафика в досуговых и культурных центрах более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Самой популярной локацией в центре столицы стала Тверская улица: потребление интернет-трафика здесь выросло в четыре раза по сравнению декабрем прошлого года. На Красной площади, в Парке Горького и на Арбате количество скачанного трафика выросло в три раза. «Двукратный рост потребления интернета мы также зафиксировали в двух округах, а именно на Ореховом бульваре и на Митинской улице. Это обусловлено тем, что в декабре здесь проходят праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», — говорит представитель «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) Ольга Галушина.

Куда ходят москвичи

Максимальный рост по объему использованного интернет-трафика по сравнению с прошлым годом, по данным «ВымпелКома», в ГМИИ им. Пушкина (рост на 288,8%), в «Большом театре» (109%), а также на популярных торговых улицах Москвы. На Никольской улице, Новом и Старом Арбате прирост по дата-трафику составил 167,7%, 102,2% и 110,3%, соответственно.

При этом теплая погода, в среднем, оказала негативное влияние на посещения торговых центров, музеев и кино. Общий объем передачи данных в таких локациях оказался в 2,5 раза ниже, чем на открытых площадках. «Это позволяет сделать вывод, что москвичи предпочли прогулки другим видам досуга», — объясняет Галушина.