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Москвичи стали больше гулять и меньше болеть на фоне теплой погоды
Теплая декабрьская погода снизила посещаемость столичных ТЦ — потребители стали больше проводить времени на главных улицах и в парках. И болеть в Москве от простуды стали меньше — в аптеках снизились продажи противовирусных
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бесснежный и теплый декабрь в столичном регионе способствовал тому, что москвичи и гости столицы проводили больше времени на улицах города, чем в декабре 2018 года.«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Tele2 по просьбе РБК проанализировали — где потребители больше всего пользовались интернет — трафиком.

  • Согласно выводам аналитиков «ВымпелКома», которые сравнивали объем используемого трафика с 1 по 22 декабря 2019-го с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 58% в парках, на 90% — на центральных столичных улицах. «Мы связываем это с тем, что люди больше проводят времени на улице и пользуются при этом мессенджерами и и соцсетями», — сообщила представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева.
  • Рост количества людей на центральных улицах в связи с теплой погодой «ВымпелКом» зафиксировал и в пересчете на уникальных пользователей: например, на Никольской улице он превысил прошлогодний уровень в полтора раза, а на Бульварном кольце людей стало больше на 10%.
  • По данным Tele2 (анализировался период с 1 по 24 декабря), потребление дата-услуг на открытых площадках, по данным компании, превысило объем трафика в досуговых и культурных центрах более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Самой популярной локацией в центре столицы стала Тверская улица: потребление интернет-трафика здесь выросло в четыре раза по сравнению декабрем прошлого года. На Красной площади, в Парке Горького и на Арбате количество скачанного трафика выросло в три раза. «Двукратный рост потребления интернета мы также зафиксировали в двух округах, а именно на Ореховом бульваре и на Митинской улице. Это обусловлено тем, что в декабре здесь проходят праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», — говорит представитель «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) Ольга Галушина.

Куда ходят москвичи

Максимальный рост по объему использованного интернет-трафика по сравнению с прошлым годом, по данным «ВымпелКома», в ГМИИ им. Пушкина (рост на 288,8%), в «Большом театре» (109%), а также на популярных торговых улицах Москвы. На Никольской улице, Новом и Старом Арбате прирост по дата-трафику составил 167,7%, 102,2% и 110,3%, соответственно.

При этом теплая погода, в среднем, оказала негативное влияние на посещения торговых центров, музеев и кино. Общий объем передачи данных в таких локациях оказался в 2,5 раза ниже, чем на открытых площадках. «Это позволяет сделать вывод, что москвичи предпочли прогулки другим видам досуга», — объясняет Галушина.

По данным исследования Shopping Index компании Watcom Group (учитывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в первые три недели декабря в этом году количество посетителей торговых центров Москвы сократилось на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При сравнении с показателями прошлого года в декабре, в магазинах на центральных улицах замечен рост трафика, говорит представитель Natura Siberica: «В флагманском магазине нашего бренда на Тверской прирост можно назвать существенным, в магазине на пешеходной Рождественке он меньше, но тоже есть».

Как еще погода повлияла на потребителей

  • По данным департамента торговли и услуг Москвы, к 26 декабря 2019 года посетителей фестиваля было на 21,1% больше, чем в прошлом году, площадки посетили 6,3 млн человек. Частично свой вклад в рост аудитории ярмарок внесла и комфортная температура, считает пресс-секретарь департамента Тарас Белозеров.
  • «Погода — один из существенных факторов, влияющих на трафик, — убеждена бренд-менеджер сети «Шоколадница» Ирина Якушинаю — В сухую хорошую погоду люди чаще выходят из дома, гуляют и посещают кафе и рестораны». Сеть видит прирост трафика в этом декабре в сравнении с прошлым годом.
  • Благодаря теплой погоде, москвичи меньше болели ОРВИ. Исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева сообщила, что специалисты компании заметили снижение потребления лекарственных препаратов вместо ожидаемого сезонного роста. «Для себя мы это в значительной степени связываем с необычно теплой погодой и отсутствием сезонного роста простудных заболеваний», — говорит Кошелева. Сеть «Ригла», в декабре наблюдает снижение объема продаж (в упаковках) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года безрецептурных противопростудных препаратов — на 5,2%, противовирусных лекарств — на 1,6%. Число чеков в категории «противопростудные» и «противовирусные препараты» снизилось на 2% и 2,1%, соответственно.
Авторы: Анна Левинская, Анна Балашова, Елена Сухорукова, Надежда Федорова, Елизавета Ефимович
Теги: Новый год, ретейл, потребители
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