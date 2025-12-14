Малайзия вернет работы Пикассо и Матисса, связанные со скандалом в 1MDB

Малайзия получит 12 произведений искусства, в том числе работы Пабло Пикассо, Жоана Миро и Анри Матисса, после переговоров с США о репатриации активов, связанных с коррупционным скандалом вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Малайзийской антикоррупционной комиссии.

Работы находятся на хранении в американских аукционных домах Christie’s и Sotheby’s, их общая стоимость оценивается более чем в $30 млн. Они были приобретены бывшим юристом 1MDB Жасмин Лу.

На этой неделе в США состоялись переговоры между Малайзийской антикоррупционной комиссией, Минюстом и ФБР, в том числе, по делу беглого малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в незаконном использовании миллиардов 1MDB, и рэпера Pras из группы The Fugees, приговоренного к 14 годам заключения, в частности, за сговор с целью оказания помощи Лоу.

Лоу, предполагаемый организатор коррупционной схемы с 1MDB, в результате которой незаконно были выведены $4,5 млрд, предположительно, скрывается в Китае. Малайзия уже много лет добивается его выдачи, в 2018 году местный суд заочно предъявил ему обвинение по восьми эпизодам отмывания денег.

В сентябре Малайзия заявила, что при содействии Сингапура ей удалось вернуть дополнительные активы, связанные с Лоу. Минюст США заявил, что «в Сингапуре по-прежнему находятся активы, принадлежащие Джо Лоу, которые не включены в соглашение об урегулировании спора с США», сообщила комиссия.

