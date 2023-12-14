Владелец бывших мощностей Heineken купил «Белый кремль»

Владелец бывших мощностей Heinеken в России купил восьмой завод — «Белый кремль» в Татарстане. Он рассчитан на выпуск 150 тыс. т в год, продавец назвал его самым современным пивным производством в стране

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Компания «Объединенные пивоварни» (ОПХ) приобрела у «Татспиртпрома» пивоваренный завод «Белый кремль» в Татарстане, пишет «Коммерсантъ».

Бренды «Белого кремля» продолжат развиваться, на заводе будут выпускаться марки ОПХ, развитие получит направление безалкогольных напитков, сообщил руководитель владельца компании-покупателя Алексей Сагал. «Татспиртпром» сосредоточится на основном бизнесе, новые проекты в категории крепких спиртных напитков нуждаются в отдельном внимании и усилиях, пояснил глава компании Руслан Максудов.

Стороны не раскрыли стоимость сделки.

Завод мог обойтись в 4–6 млрд руб., оценил инвестбанкир Илья Шумов, исходя из мультипликаторов по мощности. В постройку объекта инвестировали 5,6 млрд руб.

«Белый кремль» начал работу в 2018 году, предприятие способно выпускать 150 млн л ежегодно. «Татспиртпром» называет его самым современным пивоваренным заводом в России. На нем выпускается 26 брендов.

В прошлом году ОПХ стали третьим производителем пива в России, выпустив более 47 млн дал, приводит издание данные участников рынка. На первом месте — AB InBev Efes (Velkopopovicky Kozel, «Клинское» и др.) с почти 116 млн дал, втором — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, сейчас во временном управлении у Росимущества) с 99 млн дал. В том же году «Татспиртпром» продал 12,29 млн дал пива.

У ОПХ есть еще семь других заводов в разных городах, в портфеле которых пиво «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис».

Прежде мощности ОПХ входили в нидерландский концерн Heineken, а в августе 2023 года российские активы были приобретены за €1 группой «Арнест» Алексея Сагала, выпускающей также бытовую химию, косметику и алюминиевые банки. Компания сменила логотип и название в начале декабря. Красную звезду на логотипе заменили на изображение танков для пивоварения, новое название было одним из условий сделки с Heineken.