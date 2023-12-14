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Бизнес ,  
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Экс-главу BP лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров

Экс-главу BP Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров
Речь идет о выплатах в размере $40,6 млн. В сентябре 53-летний Бернард Луни был вынужден уйти с поста из-за того, что не раскрыл полностью детали прошлых личных отношений с коллегами

Бывший генеральный директор BP Бернард Луни лишился выплат в размере 32,4 млн фунтов стерлингов ($40,6 млн) после отставки, сообщает Bloomberg.

В сентябре 53-летний Луни был вынужден уйти с поста из-за того, что не раскрыл полностью детали прошлых личных отношений с коллегами.

«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — говорится в заявлении компании

Экс-глава BP со дня отставки не получит зарплату, пенсию и бонус за 2023 финансовый год, сообщили в компании. Часть потенциального вознаграждения Луни в размере 32,4 млн фунтов стерлингов была автоматически аннулирована сразу же после его увольнения. BP также отзовет 50% денежной части бонуса, выплаченного бывшему гендиректору в 2022 году, а также часть переданных ему акций на общую сумму около 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн). Луни в прошлом году заплатили 10 млн фунтов стерлингов ($12,6 млн).

Луни подал в отставку после 32 лет работы в BP, из них три года он провел на посту гендиректора компании. «Он не предоставил подробностей обо всех отношениях и признает, что был обязан более полно раскрыть информацию. У компании сильные ценности, и совет директоров ожидает, что все в компании будут вести себя в соответствии с этими ценностями», — говорилось в заявлении BP.

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Бизнес
Бернард Луни

В 2022 году в отношении главы компании уже проводилось расследование в связи с его прошлыми личными отношениями с коллегами, но тогда нарушений кодекса поведения не выявили. Исполняющим обязанности гендиректора BP стал бывший финансовый директор компании Мюррей Ашинклосс.

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Газета Financial Times писала, что отставка Луни связана с обвинениями в продвижении по работе коллег-женщин после романтических отношений с ними, о чем он умолчал после своего назначения главой компании.

53-летний Луни — ирландец по национальности, он работал в BP с 1991 года — всю свою карьеру, которую он начал с позиции инженера. На пост главы компании его назначили 1 июля 2020 года.

Возглавив BP, Луни решительно выступил за более быстрый переход к низкоуглеродной энергетике. Это выразилось в планах по сокращению добычи нефти и развитию технологий в сфере электромобилей. Как отмечал Bloomberg, акции BP с тех пор, как Луни стал гендиректором, стали ниже по сравнению с акциями компаний-конкурентов, в том числе на этом отразился и энергокризис в Европе.

Агентство также указывало, что с уходом Луни из компании прекратится эпоха руководства «черепашек-ниндзя» в BP — так говорили о помощниках бывшего гендиректора Джона Брауна (1995–2007). Как пояснял Браун в мемуарах, их назвали так потому, что они имели способность быстро появляться «всякий раз, когда они были нужны».

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Теги
Елена Чернышова
BP гендиректор отставка бонусы

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