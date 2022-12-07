Маск дважды за час уступил первое место рейтинга Forbes президенту LVMH

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press)

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes, уступив его президенту группы компаний LVMH Бернару Арно. Рейтинг миллиардеров Forbes обновляется в режиме реального времени, сейчас в нем лидирует Арно с оценкой состояния в $185,8 млрд.

По данным на 18.49 мск состояние Арно Forbes оценивал в 185,3 млрд (плюс $251 млн), а состояние Маска — в $185,1 млрд (минус $4,1 млрд).

К 19.13 мск Маск вновь занял лидирующую позицию ($185,8 млрд, у Арно $185,7 млрд), а в 19.32 мск опять его потерял.

Илон Маск впервые в истории возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2022 года. К 11 марта 2022 года, когда были завершены подсчеты, состояние Маска составляло $219 млрд. Таким образом, за год Маск разбогател на $68 млрд и вытеснил с первого места в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил «всего» в $171 млрд.

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) французский бизнесмен Бернар Арн на тот момент был на третьем месте $158 млрд. Впервые в топ-3 он вошел в 2020 году, и с тех пор состояние семьи Арно, по оценке Forbes, выросло более чем вдвое — с $76 млрд до $158 млрд.

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