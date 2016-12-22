СМИ узнали об уклонении певицы Шакиры от уплаты налогов в Испании

В Испании колумбийскую певицу Шакиру подозревают в совершении налогового преступления. Об этом со ссылкой на источники в налоговой службе страны сообщает газета La Vanguardia.
Как отмечает издание, певица проживала в Испании с 2011 по 2014 год с футболистом клуба «Барселона» Жераром Пике, но при этом не числилась среди налоговых резидентов и не платила налоги.
«Закон устанавливает, что налоговый резидент должен платить подоходный налог со своих доходов, полученных не только на территории Испании, но и по всему миру. Размер такого налога может достигать 24%», — сказано в сообщении. Согласно испанскому законодательству, такие налоговые махинации могут караться крупным штрафом или тюремным заключением на срок до двух лет.
Газета подчеркивает, что налоговая служба обратилась в прокуратуру для организации проверки. Официальных комментариев издание не предоставило.