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Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»
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Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»
Бизнес, 17:53
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Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»
Экс-глава сети «Магнит» Хачатур Помбухчан, покинувший компанию летом, вернулся в розничный бизнес. Он вошел в совет директоров сети «Азбука вкуса» и будет участвовать в работе комитетов по стратегии и по аудиту
Хачатур Помбухчан (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Как сообщил РБК представитель «Азбуки вкуса», Хачатур Помбухчан вошел в совет директоров (сформирован на уровне головного ООО «Городской супермаркет») в качестве независимого директора в начале ноября.

«Мы пригласили на должность независимого директора Хачатура Помбухчана, который обладает большим и разносторонним опытом в розничной торговле, — пояснил председатель совета директоров «Азбуки вкуса» Максим Кощеенко. — Мы рассматриваем институт независимых директоров как хорошо зарекомендовавшую себя практику корпоративного управления, эффективный инструмент верификации решений менеджмента и аудита бизнес-процессов».

Помбухчан подтвердил РБК свое назначение в совет директоров, отметив, что получил предложение от владельцев «Азбуки вкуса». От других комментариев он отказался. ​

Помбухчан вплоть до июня 2018 года работал в розничной сети «Магнит» и считался одним из соратников основателя компании Сергея Галицкого. Он руководил финансовым блоком сети во время всех публичных размещений и, как рассказывали РБК источники в компании, был одним из ключевых переговорщиков с инвесторами. В феврале 2018-го в «Магните» произошли кардинальные изменения: Галицкий продал 29,1% акций банку ВТБ за 138 млрд руб., после чего отошел от управления компанией, оставшись миноритарным акционером с долей в 3%. ​После его ухода компанию возглавил именно Помбухчан — с 17 февраля он был избран на должность гендиректора сроком на три года. «Я благодарю ВТБ за то, что он предоставил шанс возглавить компанию ребятам из Краснодара», — сказал тогда Галицкий, прощаясь с сотрудниками.

В конце апреля компания переизбрала совет директоров: туда вошли три кандидата, предложенных Галицким, но Помбухчана среди них не оказалось. В середине мая «Магнит» ​привлек нового топ-менеджера: исполнительным директором была назначена Ольга Наумова, которая ранее возглавляла «Пятерочку» — флагманскую сеть главного конкурента «Магнита» — X5 Retail Group. Через два дня после этого назначения, Помбухчан и Наумова провели совместную пресс-конференцию, где заявили о планах ретейлера вернуть лидерство по выручке и удвоить свою долю на рынке в ближайшие три-четыре года.

Но по итогам совета директоров, состоявшегося 21 июня, стало известно, что Помбухчан уступит Наумовой ​должность гендиректора и покинет компанию. Уходя, он рассказал «Ведомостям», что намерен двигаться дальше, чтобы иметь возможность развить полученные навыки в новых направлениях. По словам Помбухчана, рано или поздно наступает момент, когда ты понимаешь, что достиг определенного потолка и необходимо двигаться дальше. Он также упомянул, что намерен взять отпуск, в котором не был около 15 лет.

От большого к малому

Бизнес «Магнита» кратно больше «Азбуки вкуса». На момент ухода Помбухчана, по состоянию на 30 июня, сеть магазинов «Магнита» состояла из 16 960 точек, выручка компании составила 595 млрд руб. в год. По итогам третьего квартала (на 30 сентября 2018 года) сеть состояла уже из 17 442 магазинов. На конец сентября, «Магнит» впервые за восемь предшествовавших финансовых кварталов отчитался о росте чистой прибыли — в третьем квартале она увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом, до 7,6 млрд руб.

Для сравнения: согласно последним опубликованным данным за 2017 год, выручка «Городского супермаркета» (помимо «Азбуки вкуса», развивает AB Daily и «AB Маркет») составила 53,5 млрд руб., увеличившись на 7,4% к прошлому году. Как сообщил Кощеенко, Помбухчан будет участвовать в работе комитетов по стратегии и по аудиту. «Уверен, что это решение позволит нам усилить роль комитетов, функционирующих в рамках совета директоров, и повысит эффективность их работы», — добавил он. В конце октября в «Азбуке вкуса» сменился президент — вместо Владимира Садовина, который руководил сетью почти 14 лет, им стал Вадим Догов, занимавший пост вице-президента «АВ Маркет». Как рассказывал Садовин в 2017 году, «Азбука вкуса» уже давно отошла от позиционирования как премиальный магазин. «Мы — качественная розница; ориентир, какая она должна быть. Нас можно сравнить с «Перекрестком», Billa, Spar, «Викторией», «Магнолией» и т.д.​», — отмечал он.

В конце 2016 года совладельцем «Азбуки вкуса» стали Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова — консорциум получил ​34% акций ретейлера. Спустя год стало известно, что сеть может провести IPO. В рамках встреч с инвесторами «Азбука вкуса» раскрыла свои финансовые показатели (официально компания раскрывает только выручку). Оказалось, что она является лидером среди публичных российских торговых сетей по валовой марже, т.е. доле, которая достается компании с каждого полученного рубля. Но выход на биржу пока так и не состоялся. Как отмечал Садовин, отвечая на вопрос о возможных сроках IPO, мысли и амбиции такие есть, четкой цели и жесткой необходимости нет: «Мы спокойно развиваемся на заемные средства и на то, что мы сами зарабатываем. Компания должна достичь определенного размера».

Автор: Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: «Магнит»
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