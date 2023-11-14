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OBI потребовала запретить бывшей «дочке» в России использовать ее бренд

OBI подала к бывшей российской «дочке» иск о запрете использовать товарные знаки
Немецкая компания заявила, что в России бренд OBI продолжают использовать без разрешения. Российская сеть направила ей запрос об урегулировании спора
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Немецкая сеть строительных магазинов OBI GmbH подала иск к бывшей дочерней компании в России «ОБИ франчайзинговый центр», в котором попросила запретить ей использовать товарные знаки. Согласно картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы, заседание должно пройти 24 января 2024 года.

Третьим лицом по иску привлечен регистратор доменных имен «Региональный сетевой информационный центр».

«Предметом спора по настоящему делу является вопрос нарушения исключительных прав истца на товарные знаки №№ 646003, 1080223 со словесным обозначением OBI при использовании и администрировании домена obi.ru в сети интернет», — говорится в определении суда. Компания попросила запретить «ОБИ франчайзинговому центру» совершать в отношении obi.ru любые действия, направленные на прекращение прав администрирования домена obi.ru или передачу поддержки сведений о нем другому регистратору.

«Ведомости» узнали о новом названии OBI в России
Бизнес
Фото:aappp / Shutterstock

В немецкой компании сообщили ТАСС, что в рамках дела намерены защищать права на свой товарный знак. Там заявили, что в России бренд OBI продолжают использовать без разрешения, а досудебные просьбы прекратить это остались без внимания.

Исполнительный директор сети «OBI Россия» Максим Суравегин сказал агентству, что компания направила немецкой стороне запрос об урегулировании споров. «Прекращение работы действующих магазинов является неприемлемым для российских бенефициаров. <…> Именно поэтому отстоять наше имя, юридические права и своих сотрудников — важный момент для дальнейшего развития компании как одного из ключевых игроков DIY-рынка», — заявил он.

OBI работает в России с 2003 года. В марте после начала военных действий на Украине компания решила приостановить работу в России. В следующем месяце стало известно, что OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. С тех пор за год у российских гипермаркетов три раза га год сменились собственники, писали «Ведомости». С апреля «ОБИ франчайзинг» и другие четыре юрлица, связанные с OBI, перешли к АО «Аллонж».

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В августе ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. «Ведомости» отмечали, что согласно договору с OBI GmbH новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты в России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
OBI дочерняя компания иск в суд товарный знак бренд
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