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Новый владелец «Иль де Ботэ» рассказал о сделке с LVMH

Владелец «Иль де Ботэ»: LVMH могла продать бизнес в России стороннему инвестору
Холдинг LVMH рассматривал вариант продажи «Иль де Ботэ» стороннему инвестору, рассказал ее нынешний владелец. Компанию, чей убыток в 2022 году составил 1,2 млрд руб., он рассчитывает сделать прибыльной уже в следующем году
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) рассматривала вариант продажи «Иль де Ботэ» стороннему инвестору. Об этом РБК рассказал новый владелец и гендиректор российской сети Евгений Дроздов.

Решение передать компанию ему Дроздов объяснил тем, что к моменту сделки он работал в «Иль де Ботэ» семь лет, из них три — на позиции гендиректора, поэтому знал бизнес «вдоль и поперек». Кто еще был претендентом на покупку компании, а также сколько составила стоимость итоговой сделки, он не раскрыл.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» была основана в 2001 году. До 2008 года она полностью контролировалась холдингом «Единая Европа», затем его основатели Игорь Денисов и Андрей Грибков создали для развития сети совместное предприятие с LVMН. Последняя получила в нем 45% и опцион на дальнейшее увеличение доли. К ноябрю 2016 года французская компания консолидировала 100% головной компании «Иль де Ботэ» — кипрской Galonta Holdings Ltd.

В 2020 году «Иль де Ботэ» объявила о ребрендинге, в ходе которого магазины сети стали открываться под брендом Sephora. А в марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, LVMН приостановила работу всех своих магазинов в России, в числе которых, помимо Sephora, были Louis Vuitton, Bulgari и другие. В июле 2022 года французская компания сообщила о продаже Sephora российскому менеджменту, то есть Евгению Дроздову.

Сделка была закрыта в октябре 2022 года, тогда же магазины сети начали возобновлять работу, но уже вновь под брендом «Иль де Ботэ». Всего Дроздову досталось 70 магазинов, тогда как до закрытия в марте их было 98. По итогам 2022 года, согласно данным СПАРК, выручка управляющего сетью АО «Иль де Ботэ» сократилась в три раза, с 15,3 млрд руб. годом ранее до 5,7 млрд руб. С 2018 года (более ранних данных нет) сеть была убыточной. В 2022 году ее убыток составил 1,2 млрд руб. против 3,4 млрд в 2021 году. Долговая нагрузка компании составляла 8 млрд руб.

Уже в следующем году Дроздов планирует вывести компанию в прибыльность, а в течение трех-пяти лет сделать «Иль де Ботэ» лидером премиального рынка бьюти-ретейла, рассказал он РБК. По итогам 2022 года, по данным «INFOLine-Аналитика», «Иль де Ботэ» по обороту занимала лишь 0,85% российского рынка парфюмерно-косметической розницы.

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Массового открытия новых магазинов, по словам Дроздова, не планируется. Сейчас компания формирует глобальную географическую политику, рассказал он. «В нынешних реалиях необязательно иметь пакет магазинов в каждом городе-миллионнике. Достаточно одного магазина с эффективной системой омниканальных продаж. У нас сейчас 28 городов, в которых расположены эти 70 магазинов, от Калининграда до Владивостока. Мы оцениваем эффективность. Будут переезды. Будут другие форматы. Возможно, в каких-то городах мы должны появиться в виде флагмана», — рассказал новый владелец «Иль де Ботэ».

Дроздов уточнил, что все магазины сети строятся по принципу «флагман», «премиум», «топ» или «комфорт». Форматы отличаются между собой товарным наполнением и сервисом. «Соответственно, в рамках национального распространения мы будем решать, в каких городах должны быть флагманы и премиально-бутиковые магазины, где мы будем иметь топовые магазины, витринные, в топовых торговых центрах, и где будут представлены своего рода премиальные магазины «у дома», которые иногда с точки зрения эффективности дают фору всем остальным».

Ассортимент «Иль де Ботэ» претерпел изменения. За прошедший год на полках магазинов сети появилось более 65 новых марок, в результате чего их общее количество превысило 200 наименований. При этом доля европейских брендов существенно просела, но увеличилось число марок с Ближнего Востока, где, по словам Дроздова, сильно позиционирование нишевых парфюмерных брендов. Параллельный импорт новый владелец компании не приветствует, так как этот механизм, по его словам, связан «с политическими ограничениями», которые создают «определенный ментальный настрой».

Дроздов также не исключает появления в сети российской премиальной косметики. Сейчас, впрочем, этот сегмент в России развит слабо, отмечает он. В целом же понимание, какие из новых марок, появившихся на полках магазинов «Иль де Ботэ» после ухода из страны иностранных компаний, останутся надолго, будет уже в марте следующего года, резюмировал он.

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Мария Котова Мария Котова
косметика парфюмерия LVMH розничная сеть
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