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«Ведомости» узнали об уходе из России производителя одежды Helly Hansen

«Ведомости»: канадский производитель верхней одежды Helly Hansen ушел из России
Бизнес канадской дочки Helly Hansen выкупили российские менеджеры, сообщают «Ведомости». После истощения запасов они планируют развивать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение свернуть свой бизнес в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на новых владельцев канадской дочки в России.

По данным газеты, в конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В октябре компания была переименована в «Ритейл РЦ». Роганович информацию о сделке подтвердил, не раскрыв при этом детали.

По его словам, под названием «Хансен» в России работают шесть аутлетов. Их продукция, по его оценке, закончится примерно в течение 2–3 месяцев. Сама «Ритейл РЦ», как утверждает бизнесмен, теперь планирует создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move. Первые такие точки появятся в московских торговых центрах «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон».

Роганович уточнил что Move планирует торговать товарами под брендами Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и проч. Как планируется их доставлять в Россию, он не пояснил. Ритейл РЦ» также подписала эксклюзивное дистрибуторское соглашение с итальянским брендом мужской одежды Dan John, добавил бизнесмен.

Бренд Helly Hansen был основан в 1877 году норвежским мореплавателем Хелли Джуэллом Хансеном. Компания производит технологичную спортивную и туристическую одежду, инвентарь и снаряжение для рыбной ловли. В 2018 году канадский ритейлер Canadian Tire Corp. выкупил бренд почти за $1 млрд.

В России компания работала через ООО «Хелли Хансен», выручка которого в 2021 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 500,5 млн руб. По данным сервиса «Яндекс.Карты», под вывеской Helly Hansen работает 41 магазин в стране, часть из них развивают франчайзи.

Большая часть магазинов Helly Hansen закрылась или будет закрыта после распродажи запасов товаров, сообщили «Ведомостям» работавшие с компанией консультанты. По словам Рогановича, почти со всеми арендодателями компании удалось договориться о расторжении договоров аренды или ребрендинге точек и продолжении работы.

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Helly Hansen объявила о приостановке работы своего онлайн-магазина в России спустя несколько недель после начала военной операции России на Украине. Поставки продукции в страну были приостановлены, российский сайт бренда сейчас недоступен.

В июле «Коммерсантъ» сообщал, что российский офис переименовал свои магазины в написанный кириллицей «Хансен», в надежде что владелец бренда — Canadian Tire Corp. — возобновит поставки продукции в страну. Источник газеты уточнял, что франчайзинговые партнеры Helly Hansen после 24 февраля также были вынуждены разрывать договоры коммерческой концессии и переводить торговые точки под другие бренды.

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