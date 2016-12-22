ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,06 66,35 EUR Нал. 76,93 75,19 USD Бирж. 67,08 -1,05 EUR Бирж. 75,92 -0,95 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5906,38 -572,12 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25172,11 -0,45% Nasdaq 7164,21 -0,51%
Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира
Лента новостей
Перед крушением вертолет хозяина «Лестер Сити» перестал слушаться пилота 20:00, Общество Курс биткоина опустился до $6,05 тыс. 19:37, Крипто Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 19:36, РБК и Thomson Reuters ЦБ назначил руководителя службы текущего банковского надзора 19:29, Финансы РФС оштрафовал Федуна за оскорбления болельщиков в его же адрес 19:24, Спорт Вслед за Либерманом израильское правительство покинет еще один министр 19:23, Политика «Аэрофлот» рассказал о планах ввести биометрический контроль в аэропортах 18:58, Бизнес Обвиняемый в госизмене ученый отказался от сделки со следствием 18:55, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 18:46, РБК и Toyo Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО 18:43, Общество 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 18:43, РБК и Lenovo Bank of America запатентовал систему хранения криптовалют 18:40, Крипто Золотая миля: самые дорогие улицы мира 18:37, Фотогалерея  Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира 18:36, Бизнес Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум 18:35, Технологии и медиа Фонд Сбербанка и экс-глава Disney вложились в стартап по анализу эмоций 18:30, Бизнес Сотрудники ФСБ пришли с обысками в петербургский «Горэлектротранс» 18:21, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:21, РБК и Открытие Всемирный конгресс ингушского народа обратился в КС по делу о границе 18:19, Политика Крупнейшая экономика Европы показала рекордное с 2013 года падение 18:18, Экономика Абэ пообещал заключить договор с Россией на основе доверия Путину 18:04, Политика Росреестр остановил сервис выписок о владельцах квартир из-за DDoS-атаки 17:55, Бизнес 5 модных трендов этой осени 17:54, РБК Pink и KUPIVIP.RU В матче против Германии ворота сборной России будет защищать Андрей Лунев 17:54, Спорт ЦИК ДНР объявила Пушилина избранным главой республики 17:49, Политика Майнить Ethereum стало не выгодно: Susquehanna представила новый отчет 17:46, Крипто В УПЦ опровергли информацию о расколе из-за встречи с Порошенко 17:42, Политика В США начали проверку Boeing после катастрофы в Индонезии 17:41, Общество
Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира
Бизнес, 18:36
0
Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира
Столичный Столешников переулок отступил на две позиции в мировом рейтинге улиц с самой высокими ставками арендной платы. Сменился в рейтинге и лидер последних пяти лет
Фото: Михаил Грушин / ТАСС

Московский Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира на две позиции, следует из аналитического отчета компании Cushman & Wakefield, которая специализируется на дорогой недвижимости. Отчет об исследовании поступил в РБК.

В 2017 году самая дорогая улица России занимала 16-ю строчку мирового рейтинга улиц с самыми высокими ставками арендной платы, а в этом году — только 18-ю.

Золотая миля: самые дорогие улицы мира Еще 6 фото
Фотогалерея

Снижение арендных ставок в Столешниковом переулке стало следствием нескольких обстоятельств, среди которых ограничения на парковку (в 2012 году переулок стал пешеходной улицей), уход традиционных арендаторов, а также масштабная реконструкция других улиц столицы, которая оказала значительное влияние на рынок коммерческой недвижимости в столице, создав новые привлекательные локации для розничной торговли.

В целом на рынке коммерческой недвижимости в России не было существенных потрясений, отмечают аналитики. Кроме того, наблюдается тенденция к переходу от фиксированной арендной ставки к взиманию арендной платы от доли годового оборота той или иной торговой точки.

Ранее РБК писал, что люксовые бренды постепенно покидают Столешников переулок — из-за закрытия магазинов на конец первого квартала этого года доля свободных помещений в Столешниковом увеличилась до 13%.

Опрошенные тогда эксперты отмечали, что люксовые бренды, расположенные на этой улице, потеряли часть аудитории после того, как переулок закрыли для машин, а также указывали, что люкс хорошо себя чувствует в моллах — ЦУМе, ГУМе, «Временах года», которые проводят единую ценовую политику и привлекают целевой трафик.

Мировые лидеры

​Впервые за пять лет нью-йоркская Пятая авеню потеряла свой титул самой дорогой улицы мира, уступив его гонконгской Козуэй-Бей (Causeway Bay).

Средняя арендная ставка на Пятой авеню по сравнению с прошлым годом снизилась с €28,262 тыс. до €20,733 тыс. за кв. м в год. Несмотря на незначительное снижение средней арендной ставки на Козуэй-Бей, ее размер остался выше, чем у предыдущего лидера рейтинга и составил €24,606 тыс. за кв. м в год.

Видео: РБК

Третье место в рейтинге заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой €16,071 тыс. за кв. м в год. Ей же принадлежит и титул самой дорогой улицы в Европе.

В первую десятку самых дорогих улиц мира также вошли:

  • Елисейские поля в Париже (ставка аренды €13,992 тыс. за кв. метр в год)
  • Виа Монтенаполеоне в Милане (€13,5 тыс.)
  • квартал Гиндза в Токио (€11,232 тыс.)
  • Питт-Стрит-Молл в Сиднее (€8882),
  • улица Мёндон в Сеуле (€8364)
  • Банхофштрассе в Цюрихе (€7872)
  • Кольмаркт в Вене (€4740).

Рейтинг самых дорогих улиц мира составляется ежегодно по стоимости аренды, на основе данных международной компании Cushman & Wakefield. В рейтинге 2018 года представлена оценка 446 самых дорогих торговых улиц из 65 стран.

Авторы: Наталья Демченко, Надежда Федорова.
Теги: аренда , Москва
Главное
После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» Бизнес
Главное
После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» Бизнес
Росреестр остановил сервис выписок о владельцах квартир из-за DDoS-атаки Бизнес
Древний город оказался на пути железной дороги к Крымскому мосту Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter