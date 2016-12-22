Столичный Столешников переулок отступил на две позиции в мировом рейтинге улиц с самой высокими ставками арендной платы. Сменился в рейтинге и лидер последних пяти лет

Фото: Михаил Грушин / ТАСС

Московский Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира на две позиции, следует из аналитического отчета компании Cushman & Wakefield, которая специализируется на дорогой недвижимости. Отчет об исследовании поступил в РБК.

В 2017 году самая дорогая улица России занимала 16-ю строчку мирового рейтинга улиц с самыми высокими ставками арендной платы, а в этом году — только 18-ю.

Снижение арендных ставок в Столешниковом переулке стало следствием нескольких обстоятельств, среди которых ограничения на парковку (в 2012 году переулок стал пешеходной улицей), уход традиционных арендаторов, а также масштабная реконструкция других улиц столицы, которая оказала значительное влияние на рынок коммерческой недвижимости в столице, создав новые привлекательные локации для розничной торговли.

В целом на рынке коммерческой недвижимости в России не было существенных потрясений, отмечают аналитики. Кроме того, наблюдается тенденция к переходу от фиксированной арендной ставки к взиманию арендной платы от доли годового оборота той или иной торговой точки.

Ранее РБК писал, что люксовые бренды постепенно покидают Столешников переулок — из-за закрытия магазинов на конец первого квартала этого года доля свободных помещений в Столешниковом увеличилась до 13%.

Опрошенные тогда эксперты отмечали, что люксовые бренды, расположенные на этой улице, потеряли часть аудитории после того, как переулок закрыли для машин, а также указывали, что люкс хорошо себя чувствует в моллах — ЦУМе, ГУМе, «Временах года», которые проводят единую ценовую политику и привлекают целевой трафик.

Мировые лидеры

​Впервые за пять лет нью-йоркская Пятая авеню потеряла свой титул самой дорогой улицы мира, уступив его гонконгской Козуэй-Бей (Causeway Bay).

Средняя арендная ставка на Пятой авеню по сравнению с прошлым годом снизилась с €28,262 тыс. до €20,733 тыс. за кв. м в год. Несмотря на незначительное снижение средней арендной ставки на Козуэй-Бей, ее размер остался выше, чем у предыдущего лидера рейтинга и составил €24,606 тыс. за кв. м в год.

Видео: РБК

Третье место в рейтинге заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой €16,071 тыс. за кв. м в год. Ей же принадлежит и титул самой дорогой улицы в Европе.

В первую десятку самых дорогих улиц мира также вошли:

Елисейские поля в Париже (ставка аренды €13,992 тыс. за кв. метр в год)

Виа Монтенаполеоне в Милане (€13,5 тыс.)

квартал Гиндза в Токио (€11,232 тыс.)

Питт-Стрит-Молл в Сиднее (€8882),

улица Мёндон в Сеуле (€8364)

Банхофштрассе в Цюрихе (€7872)

Кольмаркт в Вене (€4740).

Рейтинг самых дорогих улиц мира составляется ежегодно по стоимости аренды, на основе данных международной компании Cushman & Wakefield. В рейтинге 2018 года представлена оценка 446 самых дорогих торговых улиц из 65 стран.