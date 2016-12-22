Люксовые бренды начали съезжать с самой дорогой улицы России

Самую дорогую улицу России Столешников переулок покидают люксовые бренды. В отсутствие парковки и, как следствие, высокодоходной публики зафиксированные в валюте ставки аренды стали непосильными для некоторых марок

Столешников переулок. Август 2017 года (Фото: Михаил Грушин / ТАСС)

Уходят, уходят, уходят

С начала года свои магазины в Столешниковом переулке закрыли люксовые и премиальные бренды Michael Kors, Chaumet, Moncler и Jimmy Choo, рассказали консультанты рынка недвижимости JLL и CBRE и убедился корреспондент РБК. На сайте ЦИАН в аренду с пометкой «свободно» предлагаются помещение площадью 147 кв. м, которое в доме № 9 занимал Moncler, и помещение в 168 кв. м в доме № 11, где раньше был магазин Jimmy Choo.

Переехать с самой дорогой улицы планирует также Van Cleef & Arpels: помещение площадью около 370 кв. м в доме № 9, которое занимает этот бренд, уже предлагается в аренду, говорит ведущий консультант департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева. Брокер другой консалтинговой компании уточняет, что Van Cleef планирует переехать в Петровский переулок: по словам собеседника РБК, там уже висит баннер об открытии бутика. В Van Cleef не ответили на запрос.

Ставки и моллы

После того как в 2012 году Столешников переулок стал пешеходным, запрет на парковку лишил улицу ее целевой высокодоходной аудитории, констатирует Матуева. По ее мнению, у арендаторов снизились обороты, и именно этим обусловлено их желание сменить локацию.

Несмотря на заявленное экспертом падение оборотов, ставки аренды в переулке долгое время оставались неизменными. В прошлом году Cushman & Wakefield в четвертый раз признала Столешников самой дорогой улицей России по стоимости аренды торговых помещений — в среднем €3,1 тыс., или около 215 тыс. руб. по тогдашнему курсу, за 1 кв. м в год. В общемировом рейтинге переулок тогда занял 15-е место (на первом — Пятая авеню в Нью-Йоркe со средней ставкой аренды в €28,2 тыс. за 1 кв. м в год). Рейтинг за 2018 год еще не публиковался.

Если в других местах арендодатели переходили на рубли, то в Столешниковом продолжают действовать 15-летние валютные контракты, собственники лишь согласились зафиксировать курс, отмечает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Те бренды, которые не могут себе позволить платить по €3–5 тыс. за 1 кв. м, те, кто почувствовал спад спроса, предпочли переехать или просто сократить количество магазинов в России, резюмирует Малахатько.

Из-за закрытия магазинов на конец первого квартала этого года доля свободных помещений на Столешниковом увеличилась до 13%, указывает руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова. По ее словам, уход арендаторов подтолкнул собственников некоторых помещений к снижению ставок.

Если в конце прошлого года средняя ставка составляла, по данным JLL, в пересчете на рубли 215 тыс. руб. за 1 кв. м в год, то сейчас — 205 тыс. руб. за кв. м в год. Схожую оценку — 200 тыс. руб. за 1 кв. м для помещений площадью до 300 кв. м — дает и Малахатько. При этом Столешников остается самой дорогой столичной улицей: у ближайших конкурентов — Кузнецкого моста, Никольской и Петровки — арендная ставка составляет, по оценке JLL, 150 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Еще одной причиной ухода магазинов из Столешникова переулка консультанты называют интерес люксовых ретейлеров к торговым центрам — ГУМу, ЦУМу, «Временам года». «Как ни странно, люкс хорошо себя чувствует в моллах», — говорит Малахатько. С введением платной парковки в центре Москвы этот тренд только усилился, добавляет директор направления стрит-ретейл компании Knight Frank Виктория Камлюк. Она напоминает, что владельцы торговых центров привлекают целевой трафик, гарантируют грамотное соседство брендов, ведут единую рекламную и ценовую политику.

От люкса к премиуму

К концу июня доля свободных помещений в Столешниковом вернулась, по информации JLL, на уровень прошлого года — 11%. В переулке появились магазины российского мультибренда KM 20, Richard Mille, New Balance и St. James. Причем двумя последними брендами в России управляет группа «Джамилько», которой в Столешниковом принадлежат помещения, где открылись эти магазины.

Столешников может стать переходной зоной от премиума на Большой Дмитровке к люксу на Петровке, и пустующие магазины заполнят премиальные, а не люксовые бренды или рестораны, рассуждает Малахатько.

Столешников переулок потеряет статус самой люксовой улицы в городе, соглашается Эмин Агаларов, вице-президент Crocus Group, владеющей в переулке недвижимостью, которую под свои магазины арендуют, в частности, Miu Miu, Van Cleef, Prada. Агаларов подчеркивает, что никто из действующих арендаторов съезжать не собирается, но в будущем Crocus Group видит потенциальную возможность смены этих арендаторов на более массовые бренды.

«Не думаю, что в ближайшие лет пять формат Столешникова переулка изменится, все-таки он останется люксовым, пока здесь остаются работать яркие операторы именно этого сегмента. То, что здесь есть Louis Vuitton, гораздо важнее, чем то, что ушел Michael Kors», — говорит руководитель департамента стрит-ретейл Colliers International Екатерина Подлесных.