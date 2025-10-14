 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы на рейсе «Победы»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за распространения аудиорекламы во время рейса авиакомпании «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота») на рейсах по маршруту Москва — Сочи.

Как уточнила пресс-служба ФАС, в рекламе сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке. Продукт какого банка рекламировался, в антимонопольной службе не уточнили.

В ФАС напомнили, что по закону запрещено распространять звуковую рекламу с использованием транспортных средств. «За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — говорится в сообщении регулятора.

Запрет на распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств, устанавливает ст. 20 закона «О рекламе». За нарушение должностным лицам грозит административный штраф в размере до 7 тыс. руб.; юрлицам — от 40 тыс. до 100 тыс. руб.

В 2019 году ФАС возбудила дело против «Победы» по аналогичной причине — из-за аудиорекламы средства от укачивания «Драмина». Тогда жалоба поступила от одного из пассажиров.

Ранее ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада на финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», компании назначен штраф. Причиной стало то, что в ролике указывалась привлекательная ставка, но важная информация об условиях размещалась мелким шрифтом, а сноска исчезала слишком быстро.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФАС авиакомпания Победа Аэрофлот штраф реклама
Материалы по теме
ФАС согласовала покупку бизнеса сети гипермаркетов «О'кей»
Бизнес
Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение правил деятельности иноагента
Политика
ФАС выявила картель на поставку жизненно важных лекарств на 1,1 млрд руб.
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Красноярский край заложил 15% бюджета на меры соцподдержки Пресс-релиз, 15:45
На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные Общество, 15:43
В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев Политика, 15:42
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации Политика, 15:42
В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя Общество, 15:39
Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо Спорт, 15:37
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина Бизнес, 15:34
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана Общество, 15:32
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск Политика, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он Спорт, 15:13
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
На Украине сообщили о почти 290 тыс. покинувших свои части военных Политика, 15:12