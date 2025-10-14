ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы на рейсе «Победы»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за распространения аудиорекламы во время рейса авиакомпании «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота») на рейсах по маршруту Москва — Сочи.

Как уточнила пресс-служба ФАС, в рекламе сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке. Продукт какого банка рекламировался, в антимонопольной службе не уточнили.

В ФАС напомнили, что по закону запрещено распространять звуковую рекламу с использованием транспортных средств. «За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — говорится в сообщении регулятора.

Запрет на распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств, устанавливает ст. 20 закона «О рекламе». За нарушение должностным лицам грозит административный штраф в размере до 7 тыс. руб.; юрлицам — от 40 тыс. до 100 тыс. руб.

В 2019 году ФАС возбудила дело против «Победы» по аналогичной причине — из-за аудиорекламы средства от укачивания «Драмина». Тогда жалоба поступила от одного из пассажиров.

Ранее ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада на финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», компании назначен штраф. Причиной стало то, что в ролике указывалась привлекательная ставка, но важная информация об условиях размещалась мелким шрифтом, а сноска исчезала слишком быстро.