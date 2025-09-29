 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада по ставке 30% годовых

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис «Сравни.ру» за нарушение рекламного законодательства, а именно за рекламу онлайн-вклада со ставкой 30% годовых. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

25 августа ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада на финансовом маркетплейсе. Причиной стало то, что в ролике указывалась привлекательная ставка, но важная информация об условиях размещалась мелким шрифтом и сноска быстро исчезала.

В ведомстве сочли, что это могло ввести потребителей в заблуждение, в связи с чем нарушителю было выдано предписание о прекращении нарушения и назначен штраф «в соответствии с КоАП». Сумма штрафа в сообщении не указана.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сравни.ру».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФАС штрафы реклама вклады физлиц
Материалы по теме
ФАС завела дело против группы ПИК
Бизнес
ФАС выявила картель на поставку жизненно важных лекарств на 1,1 млрд руб.
Бизнес
В ФАС рассказали, когда стабилизируются цены на бензин
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Россия первой в мире начала экспортировать атомные станции малой мощности Тренды, 16:07
В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными Общество, 16:07
В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки» Бизнес, 16:04
С 1 по 3 октября пройдет форум по информбезопасности GIS DAYS 2025 Events, 16:01
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 16:00
Губернатор Севастополя пообещал стабилизировать работу заправок Экономика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Суд обязал Певчих удалить ролик про РФПИ и Дмитриева Политика, 15:44
Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая Политика, 15:44
В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео Экономика, 15:39
Грузинский суд решил взыскать с Саакашвили больше $3 млн Политика, 15:39
ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада по ставке 30% годовых Экономика, 15:36
Бывшего свердловского вице-губернатора госпитализировали во время допроса Политика, 15:33
Поддержанный Кадыровым чеченский подросток получил почти два года колонии Общество, 15:32