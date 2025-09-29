ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада по ставке 30% годовых
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис «Сравни.ру» за нарушение рекламного законодательства, а именно за рекламу онлайн-вклада со ставкой 30% годовых. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
25 августа ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада на финансовом маркетплейсе. Причиной стало то, что в ролике указывалась привлекательная ставка, но важная информация об условиях размещалась мелким шрифтом и сноска быстро исчезала.
В ведомстве сочли, что это могло ввести потребителей в заблуждение, в связи с чем нарушителю было выдано предписание о прекращении нарушения и назначен штраф «в соответствии с КоАП». Сумма штрафа в сообщении не указана.
РБК направил запрос в пресс-службу «Сравни.ру».
