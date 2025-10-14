 Перейти к основному контенту
0

Минпромторг в три раза сократит госзаказ на гражданские беспилотники

В период с 2026 по 2028 год на программу некоммерческого лизинга беспилотников, производимых для госкомпаний, выделят 2,3 млрд руб. Наибольшим спросом у госзаказчиков пользуются легкие мультироторы и легкие самолеты
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Минпромторг планирует сократить финансирование государственного гражданского заказа на беспилотники на следующие три года в три раза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на выступление замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

В течение первых двух лет действия нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), который был запущен в 2024 году, на госзаказ выделили 7,11 млрд руб. В период с 2026 по 2028 год на программу некоммерческого лизинга беспилотников, которые будут производиться для государственных предприятий, в бюджете заложено 2,3 млрд руб., или примерно по 750 млн руб. в год.

Средства направят Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, в 2024 году стала базовым заказчиком в рамках гражданского госзаказа и льготной лизинговой программы нацпроекта по беспилотникам), сообщил газете представитель Минпромторга

Минпромторг впервые распределил гранты на сертификацию гражданских дронов
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Представитель ГТЛК отметил высокий спрос на БАС со стороны госзаказчиков на 2026 год, в частности на легкие мультироторы и легкие самолеты. Как сообщали в компании в августе, в числе ключевых заказчиков в 2025 году оказались Роскадастр, Росрыболовство и Росреестр. В ближайшие годы среди заявителей будут также Минприроды, МЧС, Авиалесоохрана, Росавиация и другие ведомства, считает коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев.

Законопроект о федеральном бюджете на 2026-й и на плановый период 2027 и 2028 годов был внесен в Госдуму в конце сентября. Согласно документу, на проект «Беспилотные авиационные системы» будет направлено 87,9 млрд руб.

Наталия Анисимова
Минпромторг беспилотники госзаказ федеральный бюджет
