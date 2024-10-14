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Эксклюзив

Минфин поднимет акциз на сладкую газировку без снижения порога по сахару

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Минфин предложил поднять акциз на сладкие напитки вместо снижения порога по сахару. Сохранить такой механизм просил бизнес. Решение принято после консультаций с производителями, Минсельхозом и Минздравом, говорят в Минфине
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Минфин предложил скорректировать параметры для акциза на сладкие напитки: его решили не распространять на напитки с пониженным содержанием сахара, но ставка со следующего года вырастет. Это следует из имеющегося у РБК текста разработанного Минфином проекта поправок во вторую часть Налогового кодекса. Документ был вынесен на правкомиссию по законопроектной деятельности в понедельник 14 октября, рассказал источник, знакомый с повесткой заседания.

То, что Минфин предложил усовершенствовать подход к уплате акциза на сахаросодержащие напитки по итогам обсуждения с отраслевыми ведомствами и бизнесом, подтвердил РБК через представителя статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. 

Акциз на сахаросодержащие напитки был введен в России с 1 июля 2023 года. Сейчас, согласно закону, налог в размере 7 руб. за 1 л уплачивается с безалкогольных напитков, в составе которых есть сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед, если количество углеводов в их пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 1,2%.

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Вино
В проекте федерального закона предложено изменить критерий на содержание углеводов в пищевой ценности таких напитков в количестве не более 2 г на 100 мл напитка.

В конце сентября комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, в котором предлагалось изменить критерий по содержанию добавленных сахаров и углеводов для подакцизных напитков, установив их количество на уровне 2 г на 100 мл напитка (вместо 5 г). В пресс-службе Минфина ранее поясняли РБК, что это необходимо, чтобы снизить чрезмерное потребление сладких напитков и «пресечь манипуляции, связанные с уплатой акциза». «Производители, пытаясь уйти от уплаты акцизов, занижали количество сахара в напитке», — указывал представитель министерства. Отзывы и замечания к этому документу, рассмотрение которого запланировано на 17 октября, принимаются до 14 октября, говорится в карточке законопроекта.

В новой версии поправок, подготовленной Минфином, нет предложения об изменении критерия по содержанию количества углеводов в подпадающих под акциз сахаросодержащих напитках. Но зато там предлагается с 1 января 2025 года повысить сам акциз на сахаросодержащие напитки — до 10 руб. за 1 л, а также признать сахаросодержащим напитком квас с содержанием спирта до 1,2%.

Как объясняет корректировку Минфин

Практика уплаты акциза на сладкие напитки, который был введен с середины 2023 года для снижения потребления сахара населением, выявила необходимость уточнить его параметры, пояснил РБК Сазанов. «С одной стороны, у нас была задача закрыть лазейки для неуплаты акциза. А с другой — обеспечить плановый уровень доходов для финансирования в том числе мер госполитики по борьбе с сахарным диабетом», — говорит замглавы Минфина.

Первоначальная версия поправок в Налоговый кодекс предусматривала снижение критерия по количеству углеводов с 5 г до 2 г на 100 мл для признания напитка подакцизным, также отменялось исключение для обогащенной продукции, напомнили в Минфине.

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Общество
Фото:Андрей Аркуша / Global Look Press

«По результатам консультаций с бизнесом, а также Минсельхозом и Минздравом, мы доработали конструкцию акцизного налогообложения сладких напитков. Предлагается сохранить без изменений действующий критерий по количеству углеводов более 5 г на 100 мл с одновременным увеличением ставки акциза с 7 до 10 руб. А также помимо обогащенной продукции отменяются исключения для кваса», — сказал Сазанов. Увеличение ставки акциза вместо изменения критерия по уровню содержания углеводов, по мнению отрасли, позволит добиться большего эффекта в достижении цели по сокращению потребления сахара населением и финансирования мер по борьбе с диабетом, добавил замминистра.

«Это сбалансированное компромиссное решение, которое учитывает интересы как отрасли, для которой предложены более предпочтительные фискальные параметры, так и государства, которое получит запланированный уровень доходов для финансирования мер в области здравоохранения», — резюмировал Сазанов.

Сохранить существующий механизм акцизов для сахаросодержащих напитков просил в октябре Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»). Изменение автоматически уравняет продукцию с пониженным содержанием сахара с полносахарной — это, как предупреждал союз, «может привести к утрате позитивного эффекта акциза». Потребители вряд ли быстро перейдут на несладкие альтернативы, и покупатели могут вернуться к полносахарной продукции, а объемы производства — снизиться, пояснял «Коммерсанту» президент «Союзнапитков» Максим Новиков.

Сколько приносит акциз на сладкие напитки

В 2023 году налог, который заработал с 1 июля (для организаций малого и среднего бизнеса — с 1 октября), принес в бюджет 8,3 млрд руб., сообщали ранее в пресс-службе Минфина. Из них 7,2 млрд руб. принесли поступления от сахаросодержащих напитков, которые производились в России, еще 1,1 млрд руб. — напитки, которые ввозились в страну из-за рубежа. Больше трети всех доходов от акциза — 3,1 млрд руб. — заплатил бывший производитель Coca-Cola в России, компания «Мултон Партнерс», выпускающая теперь сладкую газировку и другие напитки под брендом «Добрый».

Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

За 2024 год поступления от акциза на сахаросодержащие напитки ожидаются размере 17,7 млрд руб., говорилось в пояснительной записки к проекту бюджета России на 2025-2027 годы. Но в последующие годы доходы бюджета от этого налога ожидаются немного меньше: на 2025 и 2026 годы это 16,7 и 16,6 млрд руб. соответственно.

В пресс-службе Минфина РБК уточняли, что доходы от акциза на сладкую газировку в 2024 году даже превысят ожидания: по состоянию на 1 октября собрано 16,2 млрд руб., а общие поступления по итогам всего года составят около 20 млрд руб. Там также предоставили скорректированные прогнозы по поступлениям на ближайшую трехлетку: в 2025 году это будет 18,8 млрд руб, в 2026 году — 18,7 млрд руб, а в 2027 году — 19 млрд руб.

Снижение прогнозных поступлений в будущие годы в министерстве объяснили сокращением производства подакцизных сахаросодержащих напитков и увеличением производства продукции, под акциз не попадающей. В Минфине напоминали, что «сахаросодержащие напитки оказывают негативное влияние на здоровье не только взрослых, но и детей», а акциз вводился в рамках общей государственной политики по борьбе с сахарным диабетом. Поступления от налога направляются, в том числе на развитие здравоохранения, добавлял представитель министерства. На мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в проекте бюджета на 2025 — 2027 годы предусмотрено около 30 млрд руб.

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Елена Рожкова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
сахар акцизы сладкие напитки Минфин поправки в налоговый кодекс
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