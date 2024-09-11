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Эксперты назвали способ проверить мед на фальсификацию сиропами с сахаром

Востриков: в мире существует единственный способ проверить натуральность меда
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

Проверить состав меда на фальсификацию сахаросодержащими сиропами можно только с помощью изотопного анализа (С3-С4), этот метод нужно внедрить в России и обеспечить отечественные лаборатории необходимым оборудованием, сообщил РБК исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По стандарту Codex Alimentarius, такой метод является единственным в мире сертифицированным способом, чтобы выявлять в составе якобы натурального меда сахаросодержащие сиропы, подчеркнул эксперт.

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Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

Лабораторные исследования — единственный достоверный способ выявить сахарные добавки в меде, подтвердил председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Однако проверить натуральность меда можно и самостоятельно, если продукт выбирают на ярмарке, поделился эксперт.

Один из признаков того, что мед действительно качественный, — его тягучесть, объяснил он.

«Зачерпните мед ложкой, поднимите ее ввысь и попробуйте вылить. Даже с высоты метра струйка настоящего меда никогда не прервется», — рассказал эксперт. Если же продукт будет капать, вероятно, он ненатуральный.

Проверить мед можно и на вкус. Если нанести на кончик языка натуральный мед и провести языком по небу и проглотить, то в горле будет жжение или першение, добавил Капунин.

Ранее мед, который продают в сетевых магазинах, проверили специалисты Роскачества. В результате, ни одна из 16 выбранных торговых марок не прошла тест на соответствие обязательным требованиям законодательства.

«Можно утверждать, что продукция является фальсификатом, а именно смесью меда и сахарных сиропов», — уточнили в системе мониторинга. В связи с этим Минпромторг рекомендовал торговым сетям усилить контроль за продукцией пчеловодства.

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Анна Захарова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Полина Попова
Мёд сахар анализ фальсификация пчеловоды
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