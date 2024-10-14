Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб.

«ВБ девелопмент», 100% которой принадлежат Бакальчуку, подала против него иск на 37 млрд руб.

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Компания «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых требований — 37,09 млрд руб., других подробностей в карточке дела не приводится.

Согласно данным «РБК компании», 100% «ВБ девелопмент», основанной в 2006 году, принадлежит Бакальчуку. Но сам он в Telegram-канале 13 августа писал, что «ВБ девелопмент», по сути, бизнес-единица головной компании». Выручка компании в 2023 году составила 753 млн руб., прибыль — 39,3 млн руб.

По данным источника «Ведомостей», иск предъявлен Бакальчуку в связи с убытками, понесенными компанией. Убытки, как следует из заявления, наступили вследствие неисполнения Бакальчуком своих обязательств перед Wildberries.

Так, «ВБ девелопмент» получил авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве логистических объектов Wildberries, но услуги, оплаченные на сумму более 37 млрд руб., не оказаны, а объекты не сданы. «Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из «ВБ девелопмента» по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично», — пояснил источник.

12 октября Татьяна Ким (ранее Бакальчук) опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявила, что команда Владислава Бакальчука «обворовала» компанию на 37 млрд руб. «Заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех людей, которые с нами сотрудничают», — заявила Ким. Бакальчук обвинения жены назвал «голословными».

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries, в котором Бакальчуку принадлежит 1%, объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» в июне. В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%.

Бакальчук выступает против сделки с Russ и пытается ее оспорить. Летом бизнесмен встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries братьями Мирзоянами. Его супруга в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод».

В сентябре Бакальчука задержали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, в результате которой, по данным СК, семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и его супруга, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук оказался дома на следующий день после задержания.