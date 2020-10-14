В преддверии IPO ретейлер Ozon продал свой единственный собственный склад
Онлайн-ретейлер Ozon продал свой распределительный центр в Твери, но остался его арендатором до 2030 года, следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости. Покупатель в выписке не указан. Им стала девелоперская компания Central Properties, следует из ответов Ozon и самой Сentral Properties.
Точную сумму сделки стороны не раскрывают. По словам гендиректора Сentral Properties Сергея Егорова, она составила более 2 млрд. руб. Директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова оценивает объект в 2,2-2,7 млрд руб., руководитель группы по инвестициям компании JLL Микаэл Казарян — в 2-2,4 млрд руб.
Общая площадь комплекса составляет 70 тыс кв.м. Это был единственный логистический комплекс в собственности Ozon. После сделки с Central Properties все распределительные центры Ozon начали работать по одинаковой модели: складом владеет девелоперская компания, ретейлер выступает арендатором.
Общая площадь складов Ozon по итогам 2019 года составила 200 тыс. кв.м. В 2020 году компания договорилась о строительстве для себя еще 155 тыс кв.м в подмосковном комплексе «Ориентир Запад», арендовала склад площадью 29 тыс. кв.м у компании «Марвел-логистика» в Санкт-Петербурге и объявила об аренде у PNK Group 67 тыс. кв.м в Новосибирске, из которых 17 тыс кв.м уже готовы, а остальные еще будет построено.
В ожидании выхода на биржу
Ozon — один из крупнейших онлайн-магазинов в России. Суммарный объем всех проданных товаров на площадке в 2019 году вырос на 93% до 80,7 млрд руб., количество доставленных заказов выросло в 2,1 раза, до 32,3 млн.
Основной собственник — АФК «Система» Владимира Евтушенкова с долей почти 43%. Доля «Системы» в чистом убытке Ozon в 2019 году составила 7,8 млрд руб., указано в отчетности корпорации.
В октябре 2020 года компания подала заявку на проведение IPO в США.