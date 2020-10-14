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В преддверии IPO ретейлер Ozon продал свой единственный собственный склад

Онлайн-магазин Ozon избавился от собственной логистической недвижимости, продав распределительный центр в Твери. Теперь ретейлер выступает только арендатором складских объектов, что соответствует мировой практике
АФК «Система» AFKS ₽25,87 +3,57% Купить
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Онлайн-ретейлер Ozon продал свой распределительный центр в Твери, но остался его арендатором до 2030 года, следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости. Покупатель в выписке не указан. Им стала девелоперская компания Central Properties, следует из ответов Ozon и самой Сentral Properties.

Точную сумму сделки стороны не раскрывают. По словам гендиректора Сentral Properties Сергея Егорова, она составила более 2 млрд. руб. Директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова оценивает объект в 2,2-2,7 млрд руб., руководитель группы по инвестициям компании JLL Микаэл Казарян — в 2-2,4 млрд руб.

Общая площадь комплекса составляет 70 тыс кв.м. Это был единственный логистический комплекс в собственности Ozon. После сделки с Central Properties все распределительные центры Ozon начали работать по одинаковой модели: складом владеет девелоперская компания, ретейлер выступает арендатором.

Общая площадь складов Ozon по итогам 2019 года составила 200 тыс. кв.м. В 2020 году компания договорилась о строительстве для себя еще 155 тыс кв.м в подмосковном комплексе «Ориентир Запад», арендовала склад площадью 29 тыс. кв.м у компании «Марвел-логистика» в Санкт-Петербурге и объявила об аренде у PNK Group 67 тыс. кв.м в Новосибирске, из которых 17 тыс кв.м уже готовы, а остальные еще будет построено.

В ожидании выхода на биржу

Ozon — один из крупнейших онлайн-магазинов в России. Суммарный объем всех проданных товаров на площадке в 2019 году вырос на 93% до 80,7 млрд руб., количество доставленных заказов выросло в 2,1 раза, до 32,3 млн.

Основной собственник — АФК «Система» Владимира Евтушенкова с долей почти 43%. Доля «Системы» в чистом убытке Ozon в 2019 году составила 7,8 млрд руб., указано в отчетности корпорации.

В октябре 2020 года компания подала заявку на проведение IPO в США.

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Структура сделки по продаже с обратной арендой (sale and lease back) позволяет Ozon получить средства для операционной деятельности и является достаточно распространенной практикой на складском рынке, констатирует Казарян из JLL. По его словам, именно арендная модель наиболее распространена у ретейлеров во всем мире: «Инвестировать собственные средства в строительство экономически не оправданно, это значительные средства, которые изымаются из оборота компании. В текущей ситуации выгоднее помещения арендовать».

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После сделки комплекс в Твери, согласно выписке из ЕГРН, находится в доверительном управлении компании «Тэтис Кэпитал», управляющей паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Раут». Инвестором и управляющим склада выступает Сentral Properties, уточнил Егоров, подтвердив факт структурирования сделки через ЗПИФ. РБК направил запрос в пресс-службу «Тринфико», владельца «Тэтис Кэпитал».

ЗПИФы не являются плательщиками налога на прибыль, а при выполнении ряда условий физические лица могут получить налоговый вычет от полученного при реализации паев дохода, напоминает директор по инвестициям и управлению активами Knight Frank Сергей Кузичев.

ООО «Сентрал Пропертиз» по данным ЕГРЮЛ принадлежит Сергею Егорову и президенту компании Денису Степанову. Комплекс в Твери — первый объект Сentral Properties в складской недвижимости. Сейчас в портфеле компании бизнес центры «Банный», «Двинцев» и «Павловский», торгово-развлекательный центр «Весна», а также проект апартаментов и помещения стрит-ретейла в Москве. По словам Егорова, Сentral Properties планирует покупку других активов в складском сегменте: «Нам нравится сектор складской недвижимости, прежде всего, из-за правильного соотношения доходности и риска».

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России
Бизнес
Логопарк &laquo;Крекшино&raquo;

За первые три квартала 2020 года, по данным Knight Frank, объем инвестиций в покупку складов в России достиг 26,6 млрд руб, это выше годовых показателей за предыдущие пять лет. Складская недвижимость в пандемию показала себя менее рискованной, чем торговая и офисная, и привлекает не только конечных пользователей и профильных складских инвесторов, но крупнейшие инвестиционные фонды, отмечают в Knight Frank.

Автор
Надежда Федорова
недвижимость OZON логистика
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