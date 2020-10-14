В преддверии IPO ретейлер Ozon продал свой единственный собственный склад

Онлайн-магазин Ozon избавился от собственной логистической недвижимости, продав распределительный центр в Твери. Теперь ретейлер выступает только арендатором складских объектов, что соответствует мировой практике

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Онлайн-ретейлер Ozon продал свой распределительный центр в Твери, но остался его арендатором до 2030 года, следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости. Покупатель в выписке не указан. Им стала девелоперская компания Central Properties, следует из ответов Ozon и самой Сentral Properties.

Точную сумму сделки стороны не раскрывают. По словам гендиректора Сentral Properties Сергея Егорова, она составила более 2 млрд. руб. Директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова оценивает объект в 2,2-2,7 млрд руб., руководитель группы по инвестициям компании JLL Микаэл Казарян — в 2-2,4 млрд руб.

Общая площадь комплекса составляет 70 тыс кв.м. Это был единственный логистический комплекс в собственности Ozon. После сделки с Central Properties все распределительные центры Ozon начали работать по одинаковой модели: складом владеет девелоперская компания, ретейлер выступает арендатором.

Общая площадь складов Ozon по итогам 2019 года составила 200 тыс. кв.м. В 2020 году компания договорилась о строительстве для себя еще 155 тыс кв.м в подмосковном комплексе «Ориентир Запад», арендовала склад площадью 29 тыс. кв.м у компании «Марвел-логистика» в Санкт-Петербурге и объявила об аренде у PNK Group 67 тыс. кв.м в Новосибирске, из которых 17 тыс кв.м уже готовы, а остальные еще будет построено.