NYT узнала о создании Маском личной «мини-спецслужбы» из-за угроз

Маск еще в июне заявил, что угрозы в его адрес становятся все более безумными. По данным NYT, на этом фоне бизнесмен создал личную «мини-спецслужбу». Источники рассказали, что теперь он даже в туалет не ходит без охраны

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Американский бизнесмен и самый богатый человек в мире по версии Forbes (с состоянием $252 млрд) Илон Маск создал себе «мини-спецслужбу» на фоне участившихся угроз и преследующих его сталкеров, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренние документы Tesla и осведомленные источники.

Как отмечает газета, хотя 53-летний Маск долгое время культивировал образ «бесшабашного человека», путешествуя по миру, встречаясь с магнатами и мировыми лидерами, в частной жизни он «все больше запирался за растущей армией вооруженных телохранителей». Изменения происходили на фоне того, как он становился все богаче, а угрозы в его адрес — более выраженными, пишет NYT.

Так, согласно внутрикорпоративным сведениям Tesla и данным полиции, сейчас Маск регулярно сталкивается со сталкерами и угрозами убийства. На этом фоне он создал собственную секретную службу, содержание которой обходится ему самому, Tesla и SpaceX в миллионы долларов ежегодно.

Получателем денег является, в частности, охранная компания Gavin de Becker & Associates. Однако, отмечает NYT, в стремлении взять свою охрану под контроль Маск создал собственную секретную службу Foundation Security, благодаря которой его «охраняют как главу государства». Когда-то Маска сопровождали два телохранителя, теперь их стало 20 — и это «специалисты по безопасности», которые проверяют помещения перед приходом бизнесмена и пути эвакуации, пишет газета.

Трое приближенных Маска также рассказали, что из-за угроз он стал гораздо более нервным, а его образ жизни — более изолированным. «Он редко бывает без телохранителей — даже когда ходит в туалет в офисе соцсети X, своей медиа-компании», — сообщил один из источников.

NYT отмечает, что забота Маска о собственной безопасности отличает его от других сверхбогатых людей. В пример издание приводит Уоррена Баффета, чье состояние превышает $145 млрд и который на протяжении многих лет пользовался услугами всего одного личного телохранителя.

В 2024 году Tesla впервые раскрыла данные о прошлогодних расходах на охрану Маска, которые составили $2,4 млн. В первые два месяца нынешнего года компания потратила по этой статье уже $500 тыс. — в пять раз больше, чем за любые два месяца 2019 года. В 2015-2018 годах Маск тратил на безопасность в среднем $145 тыс. ежемесячно. Для сравнения: в 2023 году Apple потратила на защиту своего гендиректора Тима Кука $820 тысяч, Amazon — $1,6 млн на охрану своего основателя Джеффа Безоса.

NYT пишет, что телохранителей Маска подбирают из числа бывших военных с боевым опытом. В поездках они часто оказывают ему различные услуги, чтобы минимизировать его пребывание на публике: выходят за покупками, моют машину, забирают вещи из химчистки, вносят плату за бронирование номеров в отелях, заказывают доставку вещей к праздникам и тому подобное.

Радикальное усиление мер безопасности ограничило Маска в передвижениях, констатирует NYT. Два источника сообщили газете, что «на ежегодном фестивале искусств и музыки на открытом воздухе в Неваде Burning Man бизнесмен в основном остается недалеко от своего лагеря», а «на вечеринках телохранители заранее прочесывают территорию и ищут тех, кто не входит в заранее согласованный список».

На протяжении нескольких лет Илон Маск участвует в политической жизни США, активно комментируя самые острые вопросы, например, по конфликту на Украине. Вместе с этим он уже выразил свою поддержку кандидату в президенты Дональду Трампу, а тот пообещал ему место в будущей администрации.

В начале сентября Трамп озвучил перед избирателями свою экономическую программу, одним из пунктов которой стало создание нового госоргана — Комиссии по государственной эффективности. Именно ее, по мнению республиканца, и должен будет возглавить Маск. Такой госорган мог бы гарантировать, что деньги налогоплательщиков «тратятся правильно», отмечал ранее бизнесмен.

На ежегодном собрании акционеров Tesla в июне Маск заявил, что, по его мнению, угрозы в его адрес становятся все более безумными. «Вероятность того, что маньяк-убийца попытается убить вас, пропорциональна тому, сколько маньяков-убийц слышат ваше имя», — сказал он. «Так что они часто слышат мое имя — я такой: «Хорошо, я в списке», понимаете».