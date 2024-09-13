Маск поделился плохим предчувствием после слов Путина о НАТО и Украине

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по России говорит о вовлеченности стран НАТО в конфликт.

«У меня плохое предчувствие по этому поводу», — написал Маск в соцсети Х.

Путин 12 сентября предупредил, что если Украине разрешат применять дальнобойные вооружения для ударов по российской территории, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не сможет наносить такие удары сам, ему будут необходимы данные со спутников НАТО, и в результате изменится суть конфликта.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.