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Военная операция на Украине ,  
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Маск поделился плохим предчувствием после слов Путина о НАТО и Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по России говорит о вовлеченности стран НАТО в конфликт.

«У меня плохое предчувствие по этому поводу», — написал Маск в соцсети Х.

Путин 12 сентября предупредил, что если Украине разрешат применять дальнобойные вооружения для ударов по российской территории, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не сможет наносить такие удары сам, ему будут необходимы данные со спутников НАТО, и в результате изменится суть конфликта.

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Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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