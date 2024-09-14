Крупнейшая энергетическая компания Вены откажется от газа из России

Wien Energie обеспечивает энергией порядка 2 млн человек в австрийской столице и ее окрестностях. Решение отказаться от российского газа власти объяснили необходимостью в «безопасных поставках» и ориентацией на СПГ

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Ведущая энергетическая компания Вены Wien Energie планирует уже к 2025 году полностью отказаться от использования российского природного газа, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Как отмечает агентство, Wien Energie обеспечивает энергией порядка 2 млн человек в австрийской столице и ее окрестностях. В своем заявлении компания сообщала, что уже получила 10 ТВтч от альтернативных источников, в основном от альтернативных источников из Северной Африки, Северного моря (там находятся месторождения Британии, Норвегии и Нидерландов. — РБК) и других поставщиков СПГ

«Из-за агрессивной войны России независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции [в Вене] будут работать на нероссийском газе в 2025 году», — заявил руководитель финансового управления Вены Петер Ханке.

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, компания продолжит закупать газ через Центрально-европейский газовый хаб, однако теперь будет требовать от трейдеров подтверждения, что топливо, поступающее в город, не из России.

Австрия до начала полномасштабных боев на Украине закупала у России порядка 80% потребляемого газа. В течение 2022 и 2023 годов объем экспорта снижался (вплоть до 21%), однако по итогам первого полугодия 2024-го вышел на довоенные показатели. Вместе с этим потребление газа в стране продолжает снижаться: в первой половине этого года потребление снизилось примерно на 23% по сравнению со средним 91 Твт/ч в год до начала спецоперации России на Украине. По итогам прошлого года потребление составило в среднем 75 Твт/ч.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер еще в прошлом году называл закупку российского газа «неприятной с моральной точки зрения», но необходимой мерой, поскольку нужно обеспечивать безопасность энергоснабжения. Он отмечал, что российский газ не дешевле, чем у других поставщиков, но серьезной проблемой на пути отказа от него стала существующая трубопроводная система.