«Яндекс» запустил сервис оплаты смартфоном

При включенной оплате картой «Пэй» устройство на базе Android будет достаточно приложить к платежному терминалу

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«Яндекс» запустил обновленную систему Yandex Pay, которая позволяет оплачивать товары в магазинах в офлайн-режиме.

Если раньше Yandex Pay в основном использовался для оплаты покупок в интернет-магазинах и сервисах «Яндекса», то теперь пользователи устройств на базе Android смогут включить оплату картой «Пэй» платежной системы «Мир» по NFC и платить за покупки в городе смартфоном. Для этого достаточно приложить его к платежному терминалу, говорится в сообщении компании.

Что касается других смартфонов, то с их помощью можно будет оплачивать покупки по QR-коду, отсканировав его в приложении Yandex Pay.

Помимо этого, в компании пообещали, что онлайн-оплата картой любого российского банка в сервисах «Яндекса» позволит получить 1% баллами Плюса — дополнительно к кешбэку основного банка. До 10% кешбэка удастся получить по специальным акциям партнеров сервиса.

Сервис безналичной оплаты Yandex Pay был запущен в марте 2021 года. Он был доступен тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался.