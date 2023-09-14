 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Эксперты обсудили проблемы получения статуса квалифицированного инвестора Новая экономика, 14:47
Даниил Медведев снялся со второго подряд турнира после US Open Спорт, 14:40
Кремль заявил о непонимании логики введения и снятия западных санкций Политика, 14:35
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 14:33
Президент КХЛ оценил шанс на введение Fan ID на хоккейных матчах Спорт, 14:29
Кремль отметил рост напряженности между Арменией и Азербайджаном Политика, 14:26
Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку и получил карабин Политика, 14:22
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
ФСИН рассказала о местонахождении Ивана Сафронова Политика, 14:21
Минобороны сообщило об уничтожении авиацией катера ВСУ в Черном море Политика, 14:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России из-за новых возможностей Политика, 14:16
Власти упростят допуск на российский рынок белорусских ценных бумаг Финансы, 14:13
Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас Национальные проекты, 14:13
Мосбиржа из-за падения котировок объявила более 60 дискретных аукционов Инвестиции, 14:12
Бизнес ,  
0 

«Яндекс» запустил сервис оплаты смартфоном

«Яндекс» запустил новый сервис оплаты смартфоном по NFC или QR-коду
При включенной оплате картой «Пэй» устройство на базе Android будет достаточно приложить к платежному терминалу
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

«Яндекс» запустил обновленную систему Yandex Pay, которая позволяет оплачивать товары в магазинах в офлайн-режиме.

Если раньше Yandex Pay в основном использовался для оплаты покупок в интернет-магазинах и сервисах «Яндекса», то теперь пользователи устройств на базе Android смогут включить оплату картой «Пэй» платежной системы «Мир» по NFC и платить за покупки в городе смартфоном. Для этого достаточно приложить его к платежному терминалу, говорится в сообщении компании.

Что касается других смартфонов, то с их помощью можно будет оплачивать покупки по QR-коду, отсканировав его в приложении Yandex Pay.

Помимо этого, в компании пообещали, что онлайн-оплата картой любого российского банка в сервисах «Яндекса» позволит получить 1% баллами Плюса — дополнительно к кешбэку основного банка. До 10% кешбэка удастся получить по специальным акциям партнеров сервиса.

Сервис безналичной оплаты Yandex Pay был запущен в марте 2021 года. Он был доступен тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Яндекс смартфон платежи карта «Мир»
Материалы по теме
Как «Яндекс» решил зарабатывать на своем аналоге ChatGPT
Технологии и медиа
В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса»
Политика