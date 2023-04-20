В аптеках появился «Оземпик» по цене в четыре раза выше предельной

Крупнейшие аптечные сети пожаловались на продажи противодиабетического препарата «Оземпик» в неправильной упаковке и по завышенной цене. Росздравнадзор обещает разобраться и привлечь правоохранительные органы

Фото: Александр Сайганов / SOPA / ZUMA / ТАСС

Крупнейшие аптечные сети, входящие в Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС), обратились в Росздравнадзор из-за случаев продажи противодиабетического препарата «Оземпик» в упаковке ненадлежащего вида и выше предельной цены (копия обращения есть у РБК). Случаи продажи «Оземпика» по ценам, втрое и вчетверо превышающим максимально разрешенную розничную цену, участники рынка начали выявлять еще полгода назад. А теперь они обратили внимание на появление в московских аптеках «Оземпика» в «сомнительных упаковках».

В распоряжении РБК есть письмо адресованное общему собранию РААС (объединяет 70% коммерческого фармрынка) за подписью генерального директора сети «Ригла» Александра Филиппова, в котором описывается случай закупки «Оземпика» в Москве в марте 2023 года. «РААС особенно насторожил отдельный случай приобретения «Оземпика» в марте в несетевой аптечной организации Москвы. На картонной таре отсутствовали надписи на русском языке, инструкция-вкладыш также не содержала русского текста, QR-код на клапане упаковки не считывался через систему МДЛП. <…> У нас есть опасения, что на рынок попала более чем одна единица популярного препарата в упаковке ненадлежащего вида», — пишет он.

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что РААС уведомила ведомство о направлении материалов по закупке в московской аптеке препарата «Оземпик» в иностранной упаковке, без маркировки и инструкции на русском языке. Однако официальное обращение от РААС в Росздравнадзор еще не поступило. В ведомстве также отметили, что, как только поступят документы, «специалистами службы совместно с правоохранительными органам будут предприняты все необходимые меры реагирования в рамках существующего законодательства».

Датская фармкомпания Novo Nordisk — производитель «Оземпика» — разместила на своем российском сайте предупреждение для пациентов о случаях продажи фальсифицированного препарата «как через легальные, так и нелегальные каналы сбыта».

Где продают «неправильный» «Оземпик» Точка, о которой идет речь в письме РААС, находится на Серпуховском валу в Москве и работает под вывеской «Аптека низких цен» (ООО «Вита Плюс»). Юрлицо, по данным СПАРК, принадлежит предпринимателю Александру Скоробогатову. По итогам 2021 года выручка организации составила 13,88 млн руб. Скоробогатов также является владельцем компании «Скороздрав», которая поддерживает сайт skorofarm.ru. На этом сайте на 19 апреля можно было приобрести «Оземпик» по цене 24 тыс. руб. за упаковку. Нынешний потолок цены в Москве составляет, по данным сервиса AptekaMos.ru, 25 тыс. руб. за упаковку. По такой цене препарат, к примеру, отпускает аптека «Импакт». В «Скорофарме» сообщили, что отпускают «Оземпик» французского и немецкого производства. В этих странах у Novo Nordisk расположены заводы. А также отметили, что цены на препарат высокие в силу того, что есть проблемы с поставками и на складах «Оземпика» осталось не так много. В аптеке «Импакт» говорят, что продают «Оземпик» немецкого производства. Цена на препарат высокая, как отметили в организации, потому что он сейчас в дефиците. В «Скорофарме» и «Импакте» предложили доставить препарат курьером в удобную точку, наличие рецепта на препарат не уточнили.

«Оземпик» входит в перечень ЖНВЛП. Его предельная цена без учета НДС составляет 5,82 тыс. руб. Максимальная розничная цена на препарат (раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 3 мл шприц-ручка № 1) в аптеках Московского региона ограничена 7,8 тыс. руб. Реализация препаратов по ценам выше — нарушение. Обнаружить нарушителей можно через аптечные справки. Например, на сервисе AptekaMos.ru 19 апреля РБК обнаружил 64 предложения «Оземпика» в различных дозировках по цене от 15,34 тыс. руб. за упаковку.

Осенью 2022 года Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о планах по прекращению поставок в Россию «Оземпика». Согласно законодательству, компания должна поставлять лекарство еще как минимум год, то есть до декабря 2023 года.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. В России не зарегистрировано биоаналогов «Оземпика», однако препарат можно заменить на другие схожие по своему действию препараты, например «Хумалог» (инсулин лизпро) от Eli Lilly или «Лантус СолоСтар» (инсулин гларгин) от Sanofi. Препарат начали активно использовать в целях снижения веса после того, как западные медиа сообщили о том, что «Оземпик» для этого употребляли Ким Кардашьян и Илон Маск.

Как устроен теневой рынок лекарств

По словам гендиректора петербургской сети «Лекопторг» Сергея Симоненко, участники РААС в регионах уже самостоятельно налаживают мониторинг цен и предложения востребованных препаратов: «К сожалению, многие одиночные игроки почему-то решили, что смогут пройти ниже радаров регуляторов и жить, нарушая мыслимые и немыслимые законы индустрии. Но этичный крупный бизнес просто стоять в стороне не будет: мы скрупулезно фиксируем все нарушения».

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, существует проблема проникновения подобной продукции на легальный рынок, в обычные аптеки. Ранее Росздравнадзор называл долю недоброкачественной продукции на уровне 0,2% от общего объема серий, поступивших в обращение. Беспалов называет это мизерной величиной, отмечая, что в России жесткая система доступа и контроля за обращением лекарств.

Долю теневого рынка оценить практически невозможно, говорит эксперт, отмечая, что по ряду нозологий она очень существенная: очень большое количество пациентов с гепатитом С (60–70%) вынуждены прибегать к таким закупкам, поскольку иных вариантов получить доступ к современным препаратам у них просто нет.

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский считает, что «фальшивок» на российском фармрынке крайне мало, меньше, чем в странах Европейского союза или в США.

При этом, по его словам, на рынке присутствует «контрафакт иного рода» — продукция, попавшая на рынок нелегальным путем. Это и контрабанда, и параллельный импорт, и продукция, однажды уже поставленная по госзаказу, списанная по документам на лекобеспечение пациентов и через подставные фирмы повторно (иногда по несколько раз) выставленная на продажу. Доля последнего типа контрафакта является превалирующей из всего объема продукции нелегального происхождения. По различным оценкам, она достигает 3–5% от общего объема потребления лекарств в России, говорит Крестинский. Он предлагает внедрять системы автоматизированного контроля списания лекарств и систему персонализированной фасовки назначенных лекарств (когда пациенты получают не заводскую упаковку, а расфасованные в индивидуальные пакетики или баночки лекарства).