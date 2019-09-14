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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, <...> украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев
Газпром GAZP ₽232,5 -0,16% Купить
Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / «РИА Новости»)

Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как «Газпром» получил монопольный доступ к Opal», — написал он. Коболев также приветствовал решение суда, отметив, что оно «восстановило справедливость и защитило конкуренцию».

Бизнес
Польша заявила о проигрыше «Газпрома» в суде по спору о трубопроводе Opal

10 сентября Европейский суд признал «Газпром» проигравшим в споре с Польшей по поводу использования газопровода Opal — сухопутного отвода «Северного потока» (идет из России в Германию по дну Балтийского моря). Суд отменил решение Еврокомиссии (ЕК), которое позволяло «Газпрому» использовать газопровод на 100%. Против решения ЕК выступали Украина и Польша, указывая на потерю выручки от транзита российского газа. Киев говорил о потере $425 млн ежегодной выручки.

Глава российского Минэнерго Александр Новак отметил, что решение Еврокомиссии по Opal было «юридически выверенным». Он пообещал прокомментировать решение суда ЕС после заключения юристов ведомства. Трехсторонние консультации по газу между Москвой, Киевом и Брюсселем назначены на 19 сентября.

Автор: Артём Губенко
Теги: «Нафтогаз», газопровод OPAL, «Газпром»
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