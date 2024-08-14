Mars купит крупнейшего производителя чипсов

Mars покупает производителя чипсов Pringles и сухих завтраков Kellogg's — компанию Kellanova — по цене $83,5 за акцию. Общая сумма сделки вместе с кредитным долгом составляет $35,9 млрд. Закрытие ожидается в 2025-м

Завод Kellogg компании Kellanova в Манчестере, Великобритания (Фото: Adam Vaughan / EPA / ТАСС)

Компания Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) заключила сделку о покупке производителя снеков и сухих завтраков Kellanova (Kellogg's, Pringles, NutriGrain) по цене $83,5 за акцию на общую сумму $35,9 млрд, включая кредитный долг Kellanova. Financial Times со ссылкой на источники уточняет, что сумма сделки оценивается более чем в $29 млрд, а кредитный долг составляет $6 млрд.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Kellanova и подлежит одобрению акционеров компании и регулирующих органов. Ожидается, что она будет закрыта в первой половине следующего года. После завершения сделки Kellanova станет частью Mars Snacking, отметили в Mars.

Чистый объем продаж Kellanova в прошлом году превысил $13 млрд, компания насчитывает около 23 тыс. сотрудников, говорится в совместном заявлении. Чистый объем продаж Mars в 2023 году превысил $50 млрд.

«Это поистине историческое сочетание, которое имеет убедительное культурное и стратегическое значение. Компания Kellanova находится на пути трансформации, чтобы стать лучшей в мире компанией по производству закусок, и эта возможность присоединиться к Mars позволяет нам ускорить реализацию всего нашего потенциала и нашего видения. <...> Сделка максимизирует акционерную стоимость за счет оплаты наличными по привлекательной цене», — заявил председатель правления, президент и исполнительный директор Kellanova Стив Кэхиллэйн.

В Mars также считают, что сделка способствует развитию брендов обеих компаний. «Это прекрасная возможность создать более широкий глобальный бизнес по производству закусок, который позволит Kellanova и Mars Snacking полностью реализовать свой потенциал», — сказал президент Mars Snacking Эндрю Кларк.

«Мы будем чтить наследие и инновации, стоящие за невероятными брендами закусок и продуктов питания Kellanova, объединяя наши сильные стороны, чтобы предоставить потребителям больше возможностей выбора и инноваций», — добавил генеральный директор Mars Inc. Пол Вайхраух.

Российский бизнес Kellogg's (ООО «Келлогг Рус») с июля 2023 года принадлежит холдинговой компании группы «Черноголовка» — «Аквалайф ресурс». Kellogg's представлена брендами сухих завтраков «Любятово», Extra и др. Чипсы Pringles в России не производились, и к концу 2022 года (после того как компания приостановила инвестиции и поставки своих товаров в Россию) их запасы подошли к концу или заканчивались у крупнейших российских ретейлеров.