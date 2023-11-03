«ЮжУралЗолото» перед IPO оценили в 120 млрд руб.

Организаторы IPO «ЮжУралЗолота» оценили компанию в 120 млрд руб. перед размещением, рассказали источники РБК. Она может выйти на биржу уже в ноябре

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Оценка компании «ЮжУралЗолото» перед IPO составила около 120 млрд руб., рассказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки размещения, и подтвердил собеседник, близкий к одному из организаторов IPO. Вывести на биржу планируется примерно 5% ее акций. Оценка сопоставима с показателями других золотодобытчиков, добавляет один из источников: 120 млрд руб. — это примерно 5x EBITDA «ЮжУралЗолота», для сравнения — золотодобытчик «Полюс» торгуется при оценке 5,5x EBITDA.

«Это будет самое большое размещение в ходе нынешнего бума IPO», — отмечает собеседник РБК. Сделку готовят около 10 организаторов: крупнейшие российские банки «на первой линии» и крупнейшие брокеры — на второй, добавляет он.

«IPO пройдет по схеме cash-in — полученные деньги будут направлены в компанию», — отмечает собеседник из числа организаторов.

«Мы уже довольно продолжительное время ведем работу с институциональными инвесторами и видим большой интерес со стороны фондов к сделке, выраженный в конкретном интересе к участию в сделке», — добавляет он. Организаторы ждут и высокого спроса розничных инвесторов по опыту последних IPO. Выход на биржу может состояться уже в первой половине ноября, говорят оба источника.

«У нас есть опыт работы с фондовым рынком, у ЮГК («Южуралзолото Группа Компаний». — РБК) торгуются три выпуска облигаций (два в юанях, один в рублях). Как любая успешная компания, мы рассматриваем различные варианты развития, в том числе листинг акций. Безотносительно конкретных планов мы создаем условия, которые обеспечат нам гибкость в случае принятия такого решения. Наше намерение разместить акции и сроки будут зависеть от ситуации на рынках. Технически мы готовы», — сообщил РБК представитель «ЮжУралЗолота».

РБК направил запрос в пресс-службу Мосбиржи.

Что представляет из себя «ЮжУралЗолото»

«ЮжУралЗолото» базируется в Челябинской области и в 2022 году реализовала 451 тыс. тройских унций золота. Согласно подсчетам самой компании, она входит в топ-4 золотодобытчиков в России (по другим оценкам — в топ-10). Запасы компании по классификации JORC (Объединенный комитет по запасам руды; этот способ учета запасов традиционно используют горнодобывающие компании) составляют 41 млн тр. унций золота — в компании заявляют, что этого хватит на 30 лет добычи.

На 99,99% «ЮжУралЗолотом» владеет Константин Струков — 91-й номер в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России от журнала Forbes с состоянием $1,3 млрд. Струков также занимает пост зампредседателя Заксобрания Челябинской области.

Компания добывает драгметалл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. У «ЮжУралЗолота» также есть собственный аффинажный завод.

Последние полтора года компания убыточна: согласно отчетности по МСФО, в 2022 году убыток «ЮжУралЗолота» составил 20 млрд руб., за первое полугодие 2023-го — 3,33 млрд руб. Согласно отчетности по РСБУ за девять месяцев 2023 года, компания получила 10,7 млрд руб. убытка, однако данные по РСБУ учитывают всего около половины данных о производстве и продажах группы, показывая только результаты АО. В компании объясняли, что убытки связаны с переоценкой инвестиций в другого золотодобытчика - компанию Petropavlovsk, попавшую под западные санкции и вынужденную ввести внешнее управление.

Выручка за первые полгода 2023-го составила 29,13 млрд руб. (за весь 2022-й — 57,05 млрд руб.), скорректированная EBITDA оказалась на уровне 12,9 млрд руб. за первое полугодие 2023-го и 25,15 млрд руб. за весь 2022-й год. Средняя рентабельность по скорректированной EBITDA за 2020-2022 годы составила 48%.

Согласно сообщениям компании, «ЮжУралЗолото» находится на завершающей стадии инвестпрограммы, которую реализует с 2015 года — к 2026-му компания пытается нарастить производство золота на 60% (по сравнению с 2022-м). Для этого, в частности, она ввела в строй горнообогатительный комбинат на Урале и золотоизвлекательную фабрику в Сибири, там же в конце 2023-го года планируется запустить еще один ГОК. На это компания уже потратила порядка $1,1 млрд.

Большие капитальные расходы сказались на долговой нагрузке компании, которая в последние годы росла: если в 2020 году отношение чистого долга к EBITDA составляло 1,2х, то на первое полугодие 2023-го оно выросло до 2,48х. В компании, впрочем, рассчитывают на улучшение ситуации с долгом: финансовый директор «ЮжУралЗолота» Артем Клецкин рассказывал, что пик капитальных расходов компания уже прошла и в дальнейшем рассчитывает нарастить производство.

Компания привлекает долговое финансирование, в том числе посредством биржевых облигаций. На Мосбирже можно найти три выпуска бондов «ЮжУралЗолота»: два в юанях с текущей доходностью 2,8% и 6,4% соответственно, и один в рублях с доходностью 14,16%.

Компания готова выплачивать инвесторам дивиденды дважды в год, если отношение чистого долга к EBITDA не выше 3х. В таком случае на выплаты направят не менее половины скорректированной чистой прибыли.

Чего ждать инвесторам от акций компании

Оценка компании в 120 млрд руб. — «достаточно адекватная», полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он ожидает, что размещение будет интересно как институциональным, так и розничным инвесторам. «Сама компания в своем секторе является быстрорастущей: за пять лет они собираются удвоить показатели добычи золота, что привлекает «розницу», а «институционалам» интересна солидность этого бизнеса», — считает аналитик. «Хотя золото — это не технологический сектор, который сейчас пользуется наибольшим спросом», — оговаривается Суверов.

«Время для IPO сейчас удачное, идет репатриация капитала, а новые деньги практически заперты в стране. Мы видим повышенный спрос к новым размещениям, поэтому размещение «ЮжУралЗолота», на наш взгляд, будет пользоваться интересом», — добавляет аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Кроме того, в пользу IPO может сыграть усиление геополитических рисков, добавляет Суверов: «В такие времена золото как «валюта страха» чувствует себя достаточно хорошо, да и центробанки увеличивают долю золота в своих резервах. Поэтому потенциал падения золота невелик, а потенциал роста — достаточно неплохой. Если будет серьезная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, оно может вырасти на 15-20%».

При этом полной ясности с дальнейшими перспективами компании аналитики не видят. Например, сейчас «Южуралзолото» выглядит сравнительно хуже конкурентов: все публичные золотодобывающие компании прибыльны, а «Южуралзолото» формирует убыток с 2022 года, отмечает Болотских. С другой стороны, компания завершила основной capex (капитальные расходы), и за счет этого будет увеличиваться свободный денежный поток, особенно с учетом того, что цена на золото начала расти, считает Суверов. По его мнению, инвесторы смогут увидеть дивиденды по итогам 2024 года. Источник, близкий к организации IPO, сказал РБК, что компании «ничто не мешает» выплатить дивиденды уже по итогам 2023-го.

Другой сценарий, который позволит компании выплачивать дивиденды, — если деньги от IPO будут потрачены на приобретение новых активов, тогда финансовые результаты могут улучшиться, добавляет Болотских. В любом случае «мегадивидендной историей» «ЮжуралЗолото» все равно не станет, по крайней мере в ближайшие годы, скептичен Суверов.

При оценке перспектив «ЮжУралЗолота» важен выбор точки отсчета, напоминает шеф-редактор журнала «Золото и технологии» Михаил Лесков: «Прошлый год у всех российских золотодобытчиков был крайне тяжелым. Если до 2022 года отрасль у нас держалась на 25% ниже средних издержек по миру, то в прошлом году мы сравнялись и ушли даже немного выше. Ко всем шокам было невозможно мгновенно адаптироваться: отрасль довольно инерционная. Все это сказалось на доходах и прибыли. Но если не будет каких-либо новых «черных лебедей», то финансовые показатели, особенно у крупных добытчиков, будут восстанавливаться быстрее, чем в 2023 году»

Более оптимистично выглядит ситуация с закредитованностью «Южуралзолота», считают аналитики. «Уровень 3-3,5х отношения чистого долга к EBITDA — «зона комфорта» для большинства золотодобытчиков: немало, но и не фатально. У ЮГК сейчас 2-2,5х, и многое зависит от того, как этот показатель будет меняться дальше. Если судить по данным компании, две из трех крупных строек у нее уже позади и уже начали давать деньги, а завершение третьей — уже в конце следующего года. Поэтому можно ожидать, что долг не будет сильно расти и скоро пойдет на снижение», — рассуждает Лесков. «Долг в 2,5 EBITDA — это адекватный показатель, который не сильно повлияет на рыночную оценку компании», — согласен Суверов.

В любом случае новая бумага в секторе золотодобычи рынку не помешает, считает Лесков: «У инвесторов, которые имеют возможность держать диверсифицированный портфель в золоте, пока очень небольшой выбор акций на российском рынке: «Полюс», «Полиметалл», бонды «Селигдара». А спрос есть, поэтому выбор нужен, заключает он.