«Коммерсантъ» узнал о скором подорожании майонеза

По сведениям газеты, о повышении цен на майонез предупредили производители брендов «Слобода», «Ряба», Astoria и «Махеевъ», прежде всего это связано с инфляцией и удорожанием себестоимости

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Крупный производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ретейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5-10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Его получение подтвердили газете два источника в крупных торговых сетях.

На 8-10% также вырастет стоимость продукции для ресторанов, в том числе — порционные соусы в упаковке по 10 г.

Один из собеседников издания рассказал, что о повышении отпускных цен на 10% также уведомила «Эфко» (бренд «Слобода»), а НМЖК (бренды «Ряба», Astoria) предупредили об индексации на 12%.

Себестоимость майонеза состоит на 60% из подсолнечного масла, еще 20-25% приходится на упаковку и куриное яйцо, следует из данных аналитического агентства OleoScope.

Только за первую неделю августа средняя стоимость подсолнечного масла выросла на до 79,02 тыс. руб. за тонну с НДС (плюс 2,85 тыс. руб.), а экспортные котировки выросли до $940 за тонну (плюс $30). Подсолнечник в среднем подорожал на 1,5 тыс. руб., до 27,85 тыс. руб. за тонну. На 10 августа 2022 года масло в среднем стоило 73,6 тыс. руб. за тонну, подсолнечник — 25,7 тыс. руб. за тонну.

Однако в «Совэконе» считают, что повышение себестоимости прежде всего может быть связан с удорожанием упаковки и других материалов для производства, которые зависят от логистики и курса валют. Схожее мнение выразил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, он указал: «Цены на подсолнечное масло в России остаются стабильными».

Собеседник «Коммерсанта» на рынке заявил, что «инфляция останется основной проблемой для участников рынка и регуляторов на ближайшие несколько месяцев». Он не исключил повторения ситуации 2014 года, когда цены на продукты повышались двузначными темпами. Сдержать рост цен можно было бы с помощью обнуления пошлин на импорт сырья и решение проблем с ростом тарифов на перевозки, в том числе нехватки водителей, указал источник.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал в середине августа продовольственную инфляцию в России незначительной. По его словам, у правительства есть масса инструментов для ее сдеживания.