Минпромторг оценил идею указывать стоимость товара за 1 кг и литр

Депутаты предложили обязать магазины указывать цену на товары за 1 кг и 1 литр, чтобы не допустить манипуляций с упаковкой. Однако Минпромторг увидел в идее риск повышения цен, Роспотребнадзор также призвал к доработке проекта

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минпромторг раскритиковал предложение обязать магазины указывать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг, указав на риски удорожания продукции в связи с необходимостью ретейлеров модернизировать учетные системы. Министерство направило свою позицию в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Инициатива фактически предлагает обязать магазины производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, а потому выкладка товаров и подготовка ценников вырастут в цене. Модернизация учетных систем приведет к повышению издержек, а торговые сети «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», говорится в письме.

Кроме того, напомнили в министерстве, магазины реализуют и продукцию, пересчет цены которой за 1 кг или литр покупателю не нужна: жевательные резинки, чипсы, чай, кофе и др. Ведомство сочло, что в результате осложнится восприятие такой продукции, что необходимо учитывать, поскольку законопроект не делает исключений для отдельных категорий товаров.

Минпромторг предложил ввести единый формат фасовки, чтобы облегчить покупателям сравнение цен на аналогичную продукцию разного веса или объема.

Заключение в Государственно-правовое управление президента по законопроекту направил и Роспотребнадзор. Ведомство указало на необходимость доработки проекта.

Автор законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышев заявил, что пересчет объема и веса, а также изготовление новых ценников не повлечет существенное повышение издержек для магазинов. Он отметил, что все ценники сейчас формируют с помощью компьютерных программ, а «утверждение о якобы «сложности» пересчета — банальная отговорка». Он признал, что покупателей не интересует стоимость 1 кг жевательной резинки, но люди вправе знать, сколько стоит 1 литр молока или один подгузник в упаковке, чтобы принять решение о покупке. «Ко второму чтению законопроекта мы внесем поправку: перечень товаров с обязательным «честным ценником» будет утверждать правительство», — пообещал Чернышев.

С позицией зампреда Госдума согласился глава Союза потребителей России Петр Шелищ. Покупатели уверены, что приобретают стандартный объем или вес товара, но на деле оказывается, что он меньше, указал он. Щелищ подчеркнул: если покупатели привыкли к упаковке в 1 литр, то не будут каждый раз уточнять ее объем.

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта в 1 кг, а не его объем. «Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке. — РБК)», — полагают аналитики «Продажи.рф». Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.



