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Турецкая Enka купит бывшее здание Минэкономразвития за 2,7 млрд руб.

Компания Enka купит бывшее здание Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье за 2,7 млрд руб. На прошедшем в пятницу аукционе она единственная из претендентов сделала заявку по стартовой цене
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Филиал зарегистрированной в Нидерландах компании «ЭнкаМос Риджон Б.В.» победил на аукционе по продаже бывшего здания Минэкономразвития на Овчинниковской наб., 18/1, следует из протокола торгов. Комплекс площадью 23,2 тыс. кв. м будет продан по начальной цене 2,7 млрд руб. Продажей здания занималась госкомпания «Дом.РФ».

Заявки на участие в торгах подали также две компании, связанные с холдингом «Автотор» Владимира Щербакова, но на самих торгах они не сделали ни одной заявки.

О том, что победитель аукциона связан с турецкой группой Enka, свидетельствует тот факт, что филиалом компании из Нидерландов руководит Эмре Йилмаз, который также возглавляет московский филиал входящей в группу Enka компании «Сити Сентер Инвестмент Б.В.».

Компания Enka основана в 1957 году Шарыком Тара и его свояком Сади Гюльчеликом, компания и сейчас продолжает принадлежать семье Тара. Головной офис расположен в Стамбуле. В 2019 году оборот компании составил $1,9 млрд. В России Enka управляет более 700 тыс. кв. м офисов и торговых центров, в том числе «Башней на набережной» в «Москва-Сити» и многофункциональным комплексом «Красные Холмы». Журнал Forbes оценивает доход Enka от аренды в России в $340 млн в год.

РБК направил запрос в Enka.

Здание на Овчинниковской набережной состоит из нескольких корпусов, соединенных вместе. Первое здание было построено в 1956 году для Министерства угольной промышленности. В следующие 30 лет к нему пристраивали новые корпуса.

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Здание освободилось после того, как Минэкономразвития весной 2019 года переехало в «Москва-Сити», тогда же свои здания для переезда в небоскреб «IQ-квартал» покинули Минпромторг и Минкомсвязь. В ноябре 2019 года за 2,9 млрд руб. был продан комплекс Минэкономразвития на Триумфальной площади, его купила компания, подконтрольная департаменту городского имущества Москвы.

На торгах почти за 1 млрд руб. были также проданы бывшие площади Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, покупателя связывают с компанией Riverstretch Trading & Investments, основным владельцем компании O1 Properties. На торгах планировали продать бывшее здание Минпромторга в Китайгородском проезде, но правительство приняло решение не проводить аукцион, а продать его напрямую структуре «Росатома».

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Дом.РФ
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