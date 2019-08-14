«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

Миллер предложил профинансировать начальный этап создания газохимического и СПГ-комплексов на побережье Балтийского моря через взнос в капитал ВЭБа. Он попросил присвоить им статус имеющих общегосударственное значение

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области. Об этом говорится в письме главы энергокомпании Алексея Миллера премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

По данным газеты, письмо было отправлено в конце июня. В нем Миллер попросил присвоить проектам статус имеющих «общегосударственное значение для экономики». Он также предложил вынести вопрос о финансировании начального этапа проектов на обсуждение набсовета ВЭБа. Также в документе говорится о предложении Минфину проработать вопрос о субсидировании имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ.

Медведев направил резолюцию первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, в которой поручил подготовить предложения, пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что в письме Миллера не указан размер желаемой субсидии. Также там не уточняется, во сколько может обойтись реализация обоих проектов. Кроме того, из документа не следует, из каких средств предлагается представить субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБа.