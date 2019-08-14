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Бизнес ,  
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«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
Миллер предложил профинансировать начальный этап создания газохимического и СПГ-комплексов на побережье Балтийского моря через взнос в капитал ВЭБа. Он попросил присвоить им статус имеющих общегосударственное значение

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области. Об этом говорится в письме главы энергокомпании Алексея Миллера премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

По данным газеты, письмо было отправлено в конце июня. В нем Миллер попросил присвоить проектам статус имеющих «общегосударственное значение для экономики». Он также предложил вынести вопрос о финансировании начального этапа проектов на обсуждение набсовета ВЭБа. Также в документе говорится о предложении Минфину проработать вопрос о субсидировании имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ.

Медведев направил резолюцию первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, в которой поручил подготовить предложения, пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что в письме Миллера не указан размер желаемой субсидии. Также там не уточняется, во сколько может обойтись реализация обоих проектов. Кроме того, из документа не следует, из каких средств предлагается представить субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБа.

Бизнес
«Газпром» решил построить газохимический комплекс в Усть-Луге за $20 млрд

О намерении «Газпрома» построить крупный газохимический комплекс, который должен обеспечить экспорт газа в Европу, стало известно в апреле прошлого года. Комплекс будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия. Партнером компании стало АО «Русгаздобыча», а оператором проекта — их совместное предприятие «Русхимальянс» (у каждого по 50%).

В конце марта «Газпром» сообщил, что инвестиции в реализацию проекта предполагаются в объеме более 700 млрд руб. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди — до конца 2024 года. Размер выручки предприятия энергокомпания оценила тогда на уровне свыше $4 млрд в год.

В мае 2017 года «Газпром» и «Русгаздобыча» подписали меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимического производства. Летом 2016 года компании договорились о совместной разработке трех месторождений на Ямале.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Алексей Миллер, ОАО "Газпром"
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