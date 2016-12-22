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«Газпром» решил построить газохимический комплекс в Усть-Луге за $20 млрд
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«Газпром» решил построить газохимический комплекс в Усть-Луге за $20 млрд
Бизнес, 08:24
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«Газпром» решил построить газохимический комплекс в Усть-Луге за $20 млрд
«Газпром» и «Русгаздобыча» Аркадия Ротенберга ведут работу над проектом газохимического комплекса под Санкт-Петербургом, который обеспечит экспорт газа в Европу. Строительство предприятия может обойтись в $20 млрд
Фото: Виталий Невар / ТАСС

«Газпром» ведет разработку проекта газохимического проекта близ Усть-Луги под Санкт-Петербургом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. В компании изданию подтвердили наличие подобных планов. 

Целью строительства газохимического комплекса является переработка природного газа и его очищение от примесей. Общая мощность проекта должна составить до 45 млрд куб. м газа в год. Часть газа (примерно 14–15 млрд куб. м) будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», который также планируется построить близ Усть-Луги. Оставшийся объем газа будет идти на экспорт по газопроводу «Северный поток — 2». Выделенные после очистки газа фракции могут использоваться для производства этилена и полиэтилена (до 1,5 млн тонн в год), который также будет идти на экспорт в Европу. 

Партнером «Газпрома» по проекту должна стать «Русгаздобыча». Стоимость проекта в $20 млрд делает его вторым крупнейшим проектом «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири» ($55 млрд). Сейчас проект находится на стадии разработки. Им по заказу «Русгаздобычи» занимается НИПИ НГ «Петон».

«Русгаздобыча» в мае 2017 года подписала с «Газпромом» меморандум о намерениях по развитию проектов в сфере газопереработки и газохимического производства. Учредителями «Русгаздобычи», созданной в 2012 году, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», являются ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК) с долей 99% и Артем Оболенский (председатель совета директоров «СМП банка», принадлежащего братьям Аркадию и Борису Ротенбергам). Учредителем «Русской холдинговой компании», в свою очередь, была зарегистрированная на Кипре Olpon Investments Limited. Как пишут «Ведомости», по данным кипрского реестра эта компания также принадлежит Аркадию Ротенбергу. В 2016 году Ротенберг создал «Национальную газовую группу», которая стала управляющей компанией «Русгаздобычи».

«Газпром» и «Русгаздобыча» летом 2016 года договорились о совместной разработке трех газовых месторождений на Ямале. В частности, компании ведут совместную работу по Тамбейской группе месторождений.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Газпром» , Санкт-Петербург , химическая промышленность
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