Усманов рассказал о готовности вложиться в «Эвертон» и «Баварию»

Один из богатейших людей России, только что продавший свою долю в лондонском «Арсенале», получил множество предложений инвестировать в другие европейские клубы. Об этом в интервью Bloomberg рассказал сам Усманов

Алишер Усманов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Сразу после продажи 30-процентной доли в капитале лондонского футбольного клуба «Арсенал» российский миллиардер Алишер Усманов (в рейтинге Forbes за 2018 год его состояние оценивается в $12,5 млрд) получил множество предложений вложить деньги в другие футбольные клубы Европы. Об этом в телефонном интервью Bloomberg рассказал сам Усманов.

По словам миллиардера, речь идет о сделках, которые смогут обеспечить ему возможность влиять на управление клубом, и он рассматривает все варианты. В частности, Усманов не исключает расширения инвестиций в ливерпульский «Эвертон», в котором крупнейшим акционером является иранский бизнесмен Фархад Мошири.

«Мы с Фархадом Мошири — друзья. Если ему потребуется поддержка, я буду рад помочь», — сказал Усманов.

Однако одной только Англией интересы Усманова в футбольной сфере не ограничиваются. По его словам, он также интересуется делами мюнхенской «Баварии» и итальянских «Ромы» и «Милана».

«Если будет предложение или возможность инвестировать в них с хорошим потенциальным доходом, я бы подумал над сделкой», — сказал Усманов.

​По оценке экспертов Financial Times, за проданные спортивному магнату и крупнейшему акционеру «Арсенала» Стэну Кронке 30% акций клуба Усманов получил около £550 млн. Таким образом, за прошедшее с 2007 года (когда Усманов стал совладельцем «Арсенала») время стоимость его пакета выросла более чем вчетверо, отмечает Bloomberg.

«Когда я покупал дол​ю в «Арсенале», я верил, что футбольные бренды могут приносить прибыль. Теперь именно это и происходит», — сказал Усманов.