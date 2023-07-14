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Кремль предложил обсудить «пряник» для западного бизнеса

Песков: ограничения для западного бизнеса в России — это мера защита экономики
Вопрос о том, нужно ли использовать не только «кнут», но и «пряник», чтобы побудить иностранные компании оставаться в России нужно обсуждать, пока правительство принимает меры для защиты российской экономики, сказал Песков

Вопрос о том, нужны ли меры для побуждения иностранцев оставаться в российском бизнесе, а не только ограничения в этой сфере, следует обсуждать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У представителя Кремля спросили, считает ли он, что помимо кнута нужен и пряник, чтобы побудить иностранный бизнес остаться в России, и каким этот «пряник» может быть.

«Это такой вопрос очень объемный, вопрос для дискуссии. Правительство действительно на фоне этих беспрецедентных, совершенно агрессивных действий в наш адрес других стран — соответственно, мы принимаем меры для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям», — сказал Песков.

Сейчас иностранным компаниям, решившим покинуть российский рынок, необходимо получать разрешение специальной комиссии Минфина. Как писал в декабре прошлого года РБК, ведомство при выдаче разрешения на отчуждение активов опирается на ряд критериев, в том числе на продажу актива со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки, и рассрочку платежа для покупателя на один-два года либо уплату добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки.

В середине июня Financial Times сообщила, что Москва готовит меры, призванные дать государству приоритетное право на закупку активов «непослушных» западных компаний, собирающихся уйти с рынка, по «бросовым ценам». В том числе газета писала об обязательстве разместить 20% активов на фондовом рынке.

14 июля «Ведомости» сообщили, что в начале месяца власти сформулировали перечень из 10 условий, которые нужно выполнить при заключении сделок, подразумевающих выход иностранцев из российского бизнеса. Среди новых мер — запрет заключать опцион обратного выкупа сроком более двух лет и размещение 20% акций ПАО на бирже.

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Песков заявлял FT, что в России «более чем приветствуют» западных инвесторов и компании, но некоторые из них полностью прекратили платить зарплаты или просто ушли с рынка с большими потерями. «Если компания не выполняет взятые на себя обязательства, то, конечно, она переходит в категорию неблагополучных. Мы прощаемся с этими компаниями. И что мы будем делать с их активами после этого, это наше дело», — говорил он.

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