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Покупатель речных трамваев для Москвы подал в суд на верфь Лебедева

ГТЛК подала иск против верфи экс-банкира Лебедева из-за поставок речных трамваев
ГТЛК решила взыскать ₽8,5 млн неустойки с верфи Emperium, основной инвестор которой — экс-банкир Александр Лебедев. Верфь участвует в запуске речных трамваев по Москве-реке, но из-за санкций у нее возникли проблемы с поставками
Проект речного трамвая Ecobus
Проект речного трамвая Ecobus (Фото: emperium.ru)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала иск к судостроительной верфи Emperium, указано в картотеке Арбитражного суда города Москвы. Один из совладельцев и основной инвестор Emperium — экс-банкир и глава Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев.

ГТЛК хочет получить от верфи неустойку на общую сумму 8,463 млн руб. Претензии лизинговой компании связаны с уже потраченными деньгами и графиком поставки речных трамваев, следует из материалов суда. Предварительное заседание назначено на 3 августа.

Представитель ГТЛК отказался от комментариев. РБК направил запросы исполнительному директору Emperium Денису Ткачеву, представителю НРК и самому Лебедеву.

Какие обязательства брала на себя судоверфь

ГТЛК законтрактовала у Emperium семь электрических речных трамваев на 40 мест (проект Ecobus) в марте 2022 года. Это было сделано в рамках программы льготного лизинга водного транспорта, говорил РБК представитель ГТЛК. На закупку этих судов лизинговая компания должна направить 1,13 млрд руб. (из них 937,9 млн — бюджетные средства), следует из постановления о докапитализации ГТЛК, которое премьер Михаил Мишустин подписал 18 декабря 2021 года.

ГТЛК обязалась поставить суда для пассажирских перевозок по Москве-реке в 2023 году, сообщала ее пресс-служба. Новые речные трамваи пополнят флот судоходной компании «Водоходъ», которая к этому времени должна перевозить пассажиров на 14 аналогичных судах, полученных через другую лизинговую компанию — «Машпромлизинг».

Всего по контракту со столичными властями «Водоходъ» собирается эксплуатировать 21 электрический речной трамвай производства Emperium. Конкурс по организации таких перевозок состоялся в декабре прошлого года, общая сумма 15-летнего контракта — 19,5 млрд руб. Кроме судов Emperium должна поставить для реализации этого проекта два пункта базирования флота, шесть береговых зарядных станций и 23 плавучих причала.

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Верфь экс-банкира Лебедева поставит Москве электрические речные трамваи
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Первый круглогодичный электрический речной городской трамвай для Москвы

Регулярные речные перевозки по Москве-реке по двум маршрутам (Парк Фили — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост) должны были начаться 1 июля 2022 года, сообщал представитель «Водохода».

Какие сложности возникли с проектом

Уже в конце апреля 2022 года гендиректор и совладелец «Водохода» Ришат Багаутдинов признавал, что реализация проекта задерживается из-за необходимости найти альтернативных поставщиков оборудования на фоне западных санкций против России. В результате «Водоходъ» обратился к московским властям с просьбой пересмотреть сроки запуска речных судов из-за корректировки логистики и замены импортных составляющих, сказал РБК представитель дептранса.

«В результате корректировки логистики и замены импортных составляющих мы приняли решение о переносе пяти судов на следующий сезон навигации», — рассказывал журналистам 5 июля замглавы дептранса Алексей Митяев. По его словам, это связано с почти полным переходом от иностранных запчастей на российские компоненты и узлы в условиях санкций. Верфь не успела получить в срок сиденья, информационные экраны и некоторые другие элементы интерьера. Но теперь даже такой важнейший элемент в электрическом судне, как мотор, будет полностью отечественного производства, подчеркнул чиновник.

Сейчас Москве передан только один электрический речной трамвай. В августе Emperium собирается поставить «Водоходу» еще три судна. Все пени и штрафы будут применены к подрядчику в соответствии с условиями контракта, предупредил представитель дептранса. РБК направил запрос представителю «Водохода».

До конца 2022 года первые электрические речные трамваи будут запущены на Москве-реке только в тестовом формате, сказал Митяев. Тем не менее пассажирское движение планируется запустить в сентябре — ко Дню города, заявил «Коммерсанту» 7 июля глава Emperium Денис Ткачев.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
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