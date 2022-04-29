Запуск электротрамваев по Москве-реке отложили на один-два месяца

Начало регулярных перевозок на электрических речных трамваях по Москве-реке отложено минимум на месяц. Причина — поиск альтернативных поставщиков оборудования из-за западных санкций против России

Фото: i.transport.mos.ru

Начало перевозок на электрических речных трамваях по Москве-реке откладывается по крайней мере на один месяц. Об этом рассказал журналистам гендиректор и совладелец судоходной компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов, отвечая на вопрос РБК.

«Сдвиг [в реализации проекта] небольшой есть. Это один-два месяца», — отметил Багаутдинов. По его словам, было принято такое решение из-за необходимости «переключаться на альтернативных поставщиков оборудования» в условиях международных санкций. В первую очередь речь идет «о мозгах для процессора», управляющего работой аккумуляторными батареями электросудов.

До введений санкций «ВодоходЪ» собирался приступить к перевозке пассажиров по Москве-реке с 1 июля 2022 года в рамках контракта со столичными властями стоимостью 19,5 млрд руб. К этой дате компания планировала получить девять речных трамваев. Но четыре из них будут готовы к перевозкам только в конце июля, еще пять — в конце августа, говорит Багаутдинов. Всего по контракту с Москвой «ВодоходЪ» должен эксплуатировать 21 речной трамвай.

Элетросуда для Москвы строит российская верфь Emperium, совладельцем которой является экс-банкир и глава Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев.

В январе 2022 года портфель заказов Emperium достиг почти 30 электросудов на общую сумму около 30 млрд руб. Западные санкции, в том числе на поставку технического оборудования в Россию, введенные в ответ на военную спецоперацию на Украине, не должны помешать производству судов на верфи Emperium, утверждал представитель НРК в конце марта. По его словам, уровень локализации производства электросудов превышает 75%. Это очень высокий показатель, практически все производится в России, поэтому санкции в итоге не повлияют на возможность производить электросуда, подчеркнул Багаутдинов. В составе электроборудования для речных трамваев есть «европейская часть», но она незначительная, а аккумуляторные батареи изготавливаются в Китае, добавил он.

В конце 2021 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов говорил РБК, что на первом этапе речные электрические трамваи смогут перевозить 5–6 тыс. пассажиров в сутки. Для большого количества москвичей и гостей города время в пути сократится на 30–40 минут в день — по воде будет быстрее. Это позволит привлечь новых пассажиров и на другие виды городского транспорта, так как речные маршруты будут полностью находиться в московской транспортной системе. «Мы рассматриваем речной транспорт как круглогодичный, но будем изучать спрос. Конкурировать с прогулочными и экскурсионными судами мы не станем», — отмечал Ликсутов.

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