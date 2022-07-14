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Крупнейшая управляющая компания столкнулась со сбоем из-за счетов за ЖКУ

Жильцы домов «ПИК-Комфорт» столкнулись с задержками в получении счетов за ЖКУ
Компания «ПИК-Комфорт» столкнулась с задержками в выставлении счетов за жилищно-коммунальные услуги. Сбой произошел при переходе на собственное программное обеспечение, раньше компания использовала в том числе западные программы
ПИК СЗ PIKK ₽723 +0,42% Купить
Жилой комплекс Группы ПИК
Жилой комплекс Группы ПИК (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Жильцы домов под управлением компании «ПИК-Комфорт» в последние месяцы столкнулись с задержками в получении счетов, следует из их жалоб в социальных сетях.

«ПИК-Комфорт» — самая большая управляющая компания в России, она входит в группу компаний ПИК, которая является крупнейшим застройщиком жилья. Она управляет почти 50 млн кв. м жилой недвижимости, это почти 11 тыс. домов по всей стране, следует из отчета компании. На сайте «ПИК-Комфорт» указано, что в домах под ее управлением живут 240 тыс. человек.

Задержка рассылки Единого платежного документа (квитанция, в которую включены счета за большинство коммунальных услуг) коснулась в общей сложности не более 9% обслуживаемых «ПИК-Комфорт» домов, рассказали РБК в пресс-службе компании. Таким образом, если допустить, что количество домов пропорционально количеству жителей в них, проблема могла затронуть около 21 тыс. человек. В управляющей компании говорят, что проблемы затронули только Москву.

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Фото:АГН «Москва»

Из-за сбоя жильцы не могли получить квитанции за оплату жилищно-коммунальных услуг с апреля 2022 года. Позже платежки стали приходить за несколько месяцев сразу, пишут жильцы в чатах домов под управлением «ПИК-Комфорт».

Из-за чего произошел сбой

Задержка выставления счетов связана с обновлением программного обеспечения, следует из ответа пресс-службы «ПИК-Комфорт». Раньше компания использовала несколько различных приложений для расчета оплаты, а сейчас проходит переход на собственное программное обеспечение. Это нужно для стандартизации внутренних процессов компании, поясняют в пресс-службе.

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Переход на единый внутренний биллинг выполнен на 94%, а завершение работ по синхронизации данных запланировано на август 2022 года, отметили в «ПИК-Комфорт». В управляющей компании заверили, что просрочка оплаты за пять месяцев (апрель—август 2022 года) не начисляется и начисляться не будет.

В ПИК говорят, что смена программного обеспечения проводится в рамках долгосрочной стратегии повышения экономической эффективности компании и снижения зависимости от внешних поставщиков. Там не уточнили, с какими именно поставщиками работала компания, отметив лишь, что среди них были и российские, и западные поставщики. «В первом случае не всегда устраивало качество, а во втором — старались предупредить возможные риски. Поэтому и стали менять», — пояснил представитель компании.

После начала конфликта на Украине 24 февраля и введения западных санкций о полной остановке бизнеса в России, сокращении инвестиций или приостановке работы с российскими компаниями заявили более тысячи компаний. Среди них были и разработчики программного обеспечения SAP, Oracle, Microsoft и другие.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Жильцы могут оплачивать свет, газ или воду напрямую ресурсоснабжающим организациям или через управляющую компанию. В «ПИК-Комфорт» сказали, что около половины клиентов платят за коммунальные услуги через прямые договоры с поставщиками ресурсов. Но там не ответили по существу на вопрос, возросла ли задолженность самой компании перед этими поставщиками из-за сбоя в выставлении счетов жильцам.

Ресурсоснабжающие организации при возникновении задолженностей могут начислять пени управляющим компаниям, говорит руководитель департамента контроля качества юридического сервиса Amulex.ru Нурида Ибрагимова. Например, при возникновении долга за тепло управляющей компании с 61-го дня просрочки начисляется пени в размере 1/170 ставки рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, а начиная с 91-го дня — в размере 1/130 ставки ЦБ.

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