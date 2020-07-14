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Бизнес ,  
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В «Газпроме» заявили о прохождении нижней точки падения цен на газ

Топ-менеджер «Газпрома» заявил, что пик падения цен на газ в Европе позади и он ждет начала восстановления газового рынка в четвертом квартале 2020 года. В мае цены упали ниже $100 за 1 тыс. куб. м
Газпром GAZP ₽193,65 -1,05% Купить
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что нижняя точка падения цен на газ в Европе преодолена: «Говоря о спотовых ценах на европейских хабах, есть основания полагать, что на сегодняшний день мы уже прошли нижнюю точку. Более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала [2020 года], что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ».

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса на энергоносители спотовые цены на газ в конце весны достигли исторического минимума. На голландской торговой площадке TTF 22 мая цена газа опускалась до €2,35 за мегаватт-час (МВт·ч), что соответствует примерно $26,4 за 1 тыс. куб. м. На газовом хабе в австрийском Баумгартене, наиболее приближенном к России, в тот же день цена опускалась до €4,4 за 1 МВт·ч, или $49,7 за 1 тыс. куб. м. Экспортная цена трубопроводного газа, который поставляет «Газпром» в Европу и Китай, опустилась в мае до $94 за 1 тыс. куб. м, что ниже точки рентабельности поставок на экспорт с учетом налогов и расходов на транспортировку, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В апреле средняя цена составляла $109, то есть в мае она снизилась на 14%.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова тоже отметила, что дно экспортных цен на трубопроводный газ на спотовом рынке в Европе было достигнуто в мае. По ее данным, среднемесячная цена на основных хабах в Голландии, Германии и Великобритании в июне и начале июля достигала $57–63 за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» оценивает среднегодовую цену экспорта газа в 2020 году в $133 за 1 тыс. куб. м, сообщил на телеконференции начальник департамента «Газпром экспорт» Андрей Зотов. Его текущий прогноз об экспорте газа в Европу в 2020 году сохраняется на уровне 166–167 млрд. куб. м в год.

«Газпром» по итогам 2019 года поставил в дальнее зарубежье 199,2 млрд. куб. м газа. По данным ФТС, в январе—мае экспорт трубопроводного газа из России («Газпром» его единственный поставщик) снизился на 23,3% — до 73 млрд. куб. м.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, цены на газ, газовый экспорт
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