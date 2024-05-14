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Бизнес ,  
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Эксклюзив

Доля российских брендов на Lamoda достигла 45%

Российские бренды заняли почти половину всех продаж Lamoda, рассказал РБК гендиректор маркетплейса Максим Гришаков. До 2022 года основная доля — более 60% — приходилась на иностранные марки
Максим Гришаков
Максим Гришаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доля российских брендов в общем объеме продаж маркетплейса Lamoda достигла 45%. Об этом гендиректор компании Максим Гришаков рассказал в интервью РБК. По его словам, до 2022 года этот показатель составлял менее 40%, так как основная часть приходилась на зарубежные марки. Сейчас продажи иностранных брендов сократились до 55% в денежном выражении, уточнил он.

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Максим Гришаков

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, российский рынок покинули практически все крупные иностранные fashion-ретейлеры: Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti), H&M (H&M, Cos, & Other Stories), спортивные марки Nike, Adidas и Puma, а также люксовые бренды Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и др.

На этом фоне в стране начали активно развиваться локальные бренды одежды и обуви. В частности, по словам Гришакова, местные компании инвестируют в собственную розницу, что, в свою очередь, важно для Lamoda. «Человек приходит в магазин, знакомится с товаром, примеряет, узнает качество, а потом приходит покупать этот товар у нас на платформе», — говорит топ-менеджер.

При отборе новых российских брендов на Lamoda для маркетплейса важно наличие широкого ассортимента, соответствие трендам, а также «понимание, что этот товар может продаваться», рассказал Гришаков. Он напомнил, что на Lamoda есть раздел «Шоурум» — специально созданная площадка для молодых, то есть недавно появившихся на рынке, российских дизайнеров. Там, по словам топ-менеджера, аудитория маркетплейса может познакомиться с товарами, и исходя из уровня востребованности, компания решает, представлять этот бренд на площадке или нет. «Качество российских брендов и лояльность покупателей растут», — констатирует Гришаков.

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На фоне ухода западных компаний российские власти разрешили параллельный импорт покинувших рынок товаров (ввоз без разрешения правообладателя). Однако в Lamoda от поставок с помощью этого механизма частично отказались. По словам Гришакова, маркетплейс работает только напрямую с брендами или их проверенными авторизованными представителями. «Какие-то бренды рано или поздно вернутся, и мы сможем продолжить сотрудничество, потому что мы большое внимание уделяем оригинальности продукции и отношениям с партнерами», — считает топ-менеджер. В числе компаний, чью продукцию не продает Lamoda, несмотря на возможности параллельного импорта, он назвал в основном бренды массового сегмента — GAP, H&M, а также премиальные марки, такие как Ralph Lauren.

Вместо активного использования механизма параллельного импорта Lamoda запустила два собственных бренда: мужской одежды Mademan и женской — Nume. По словам Гришакова, это линейки стоимостью от 2 тыс. до 15 тыс. руб., рассчитанные на аудиторию 20–35 лет, людей, «которые готовы пробовать что-то новое». Коллекции разрабатывались с середины прошлого года, уточнил он.

«Дизайны полностью наши. То есть это не СТМ (собственные торговые марки. — РБК) формата поехали куда-то, посмотрели готовые образцы, сказали: «Нам нужно вот это и вот это». Мы сформировали команду дизайнеров, посмотрели на рынок, на то, что сейчас популярно, какие ниши открыты. Производим в Турции, России и еще нескольких странах Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, исходя из того, где можно сделать качественнее и дешевле», — рассказал топ-менеджер.

Доля локальных брендов в российских торговых центрах достигает 80%, оценивал гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов. При этом новые марки все чаще используют формат универмагов для развития собственной розницы: в 2023 году, по оценкам консалтинговой компании CORE.XP, в России открылось 35 таких объектов, что стало рекордом как минимум с 2015 года. В основном в универмагах представлены новые российские бренды, отмечали аналитики.

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При участии
Александр Ситюков
Lamoda одежда торговля

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