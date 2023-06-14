Капитализация Nvidia вновь превысила $1 трлн

Капитализация NVIDIA второй раз в истории превысила $1 трлн. В компания стала первым производителем чипов, чья рыночная стоимость превысила эту отметку. Рост акций чипмейкера связан со спросом на технологии для работы с ИИ

Капитализация американского разработчика видеокарт и чипов Nvidia превысила $1 трлн, следует из данных Нью-Йорской фондовой биржи (NYSE) по итогам торгов 13 июня.

К закрытию торгов акции Nvidia поднялись до $413,25 за акцию. Таким образом капитализация компании достигла $1,01 трлн.

Последний раз компания преодолевала эту отметку в конце мая. Тогда NVIDIA стала девятой в мире публичной компанией, стоимость которой когда-либо превышала $1 трлн. В настоящее время в мире пять компаний, чья капитализация выше $1 трлн — это Apple Inc. ($2,7 трлн), Microsoft Corp. ($2,4 трлн), Alphabet Inc. ($1,5 трлн), Аmazon ($1,2 трлн) и Nvidia.

Рыночная стоимость NVIDIA с начала года выросла более чем на 180%. Только в мае бумаги подорожали примерно более чем на 35%, вызвав ралли в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом, и других производителей микросхем.

В отчете за первый квартал компания сообщила, что распространение технологий искусственного интеллекта выливается в рекордные продажи. Благодаря растущему рынку ИИ компания увеличила прогноз выручки во втором квартале примерно до $11 млрд, что более чем на 50% превысило оценку Уолл-стрит ($7 млрд). Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что чипмейкер получил «невероятные заказы» на свою продукцию.

«Причина, по которой на бумаги NVIDIA такой большой спрос и они так растут, заключается в том, что компания фактически предоставляет технологии, необходимые для обслуживания текущей волны инноваций и их использования, — говорил в интервью Bloomberg старший аналитик ROBO Global Зено Мерсер. — Сейчас компания находится в выигрышной позиции».