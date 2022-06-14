Вредные выбросы в России приблизились к допандемийному уровню

В 2021 году в России вредные выбросы увеличились на 1,5%, до 17,2 млн т, вплотную приблизившись к допандемийному уровню. Основные причины — восстановление промышленного производства и увеличение числа отчетов компаний-эмитентов

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В 2021 году объем вредных выбросов от промышленных предприятий вырос на 1,5%, до 17,2 млн т, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в РБК. Оно основано на отчетах компаний, которые необходимо ежегодно подавать в Росприроднадзор.

По словам представителя FinExpertiza, с 2014 года уровень таких выбросов превышал 17 млн т в год. И только в 2020 году они снизились до 16,9 млн т из-за пандемии коронавируса. Теперь же этот показатель вплотную приблизился к допандемийному уровню — 17,3 млн т в 2019 году. Это произошло на фоне восстановления производства в России, указывает пресс-служба Росприроднадзора. По данным Росстата, по итогам 2021 года индекс промышленности вырос на 5,3%.

Еще одной причиной является рост числа зарегистрированных предприятий — эмитентов вредных выбросов, говорится в исследовании FinExpertiza. В прошлом году их число увеличилось на 15%, до 131,2 тыс. До 2019 года компании сдавали отчеты о выбросах в Росстат, а теперь — в Росприроднадзор. У профильных инспекторов больше возможности уточнить и скорректировать данные компаний, утверждает представитель Росприроднадзора. Кроме того, предприятия регистрируются в цифровой государственной системе учета на сайте ведомства, где видят список необходимых отчетов.

Каковы самые опасные выбросы По данным Росприроднадзора, в 2021 году примерно 31% всех вредных выбросов промышленных предприятий (5,3 млн т) пришлись на оксид углерода (угарный газ). Метан обеспечил 21%, диоксид серы (один из основных компонентов выхлопных газов автомобилей и выбросов ТЭЦ) — 19%, диоксид азота — 11%, а летучие органические соединения (этилен, бензол, ксилол, толуол, ацетон, бензин, керосин и др.) — 8%. Еще 9% выбросов — твердые вещества, такие как оксиды железа, марганца, никеля, хрома, свинцовые соединения, мазутная зола, пыль, сажа. Прочие газообразные и жидкие вещества — около 1%.

Где увеличились выбросы

Самый большой прирост выбросов в абсолютном выражении — более чем на 100 тыс. т, до 390 тыс. т, — зафиксирован в Якутии, говорится в исследовании FinExpertiza. В прошлом году в этой республике заработали 183 новых объекта структур «Газпрома» («Газпром трансгаз Томск» и подрядчик «Стройтранснефтегаз»), «Газпром нефти» («Газпромнефть-Заполярье») и других компаний с общими выбросами 69,8 тыс. т, сообщил РБК первый замминистра экологии региона Сергей Яковлев. По его словам, к росту загрязнений привели также увеличение объемов сжигания попутного нефтяного газа и изменение его состава. Кроме того, зима 2021 года была на три градуса холоднее предыдущей, что спровоцировало увеличение выбросов от котельных, добавил он.

РБК направил запросы в пресс-службы компаний «Газпром», «Газпром трансгаз Томск», «Стройтранснефтегаз» и «Газпромнефть-Заполярье».

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Еще в трех регионах-лидерах по приросту выбросов — Ханты-Мансийском автономном округе (+88,9 тыс. т), Ямало-Ненецком автономном округе (+70,9 тыс. т) и Оренбургской области (+28,5 тыс. т) — увеличение произошло из-за роста добычи нефти и газа, говорит представитель FinExpertiza.

Сильный рост выбросов был заметен и в Волгоградской области (на 47 тыс. т, или на 27,4%), которая не является добывающим регионом, указывает он. По его словам, это произошло из-за увеличения выбросов вредных веществ от местных химических предприятий. С этим не согласна зампред комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Галина Завгородняя. Одной из причин значительного повышения объемов выбросов в 2021 году может являться логическая или математическая ошибка в данных компаний, сказала она РБК. Анализ информации об объемах загрязняющих веществ, предоставленной более чем 150 химическими предприятиями, в том числе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и «Каустик», не выявил значительного увеличения загрязнений атмосферного воздуха, подчеркнула Завгородняя.

По данным FinExpertiza, самыми крупными эмитентами загрязняющих веществ в России остаются Красноярский край (2,4 млн т), Кемеровская область (1,6 млн т) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,2 млн т).

Как власти и компании пытаются снизить выбросы

В мае 2018 года президент Владимир Путин поставил цель снизить выбросы в наиболее загрязненных городах не менее чем на 20% от их совокупного объема к 2024 году. Речь идет о 12 промышленных центрах, включая Красноярск, Норильск, Братск и Читу. За шесть лет на этот проект, который получил название «Чистый воздух», планировалось потратить 480,5 млрд руб., из которых бюджетные средства — чуть больше 100 млрд руб. Компании уже вложили в реализацию этой задачи более 403 млрд руб., а государство — 7,43 млрд руб., сообщил РБК представитель Минприроды.

Компании проводят мероприятия по модернизации производства для снижения вредных выбросов. «Норникель» уже заключил контракты на сумму более 100 млрд руб. в рамках своего «Серного проекта», который подразумевает сокращение выбросов диоксида серы в Норильске на 45% к 2023 году по сравнению с 2015-м, а до 2025-го — почти на 90%, сообщили РБК в пресс-службе компании. «Дочка» Evraz «Евраз НТМК» вложила в аналогичные проекты 3,2 млрд руб. Это позволило снизить выбросы на 7,4 тыс. т в Нижнем Тагиле, говорится на сайте «Чистого воздуха».

В 2022 году крупный бизнес также должен был установить автоматические датчики контроля выбросов, а 300 предприятий-загрязнителей — подать в Росприроднадзор заявки на получение комплексных экологических разрешений (КЭР). Однако для поддержки бизнеса в условиях санкций сроки этих требований были перенесены как минимум на год.

Бюджетные средства в рамках «Чистого воздуха» направляются на закупку более экологичных моделей общественного транспорта, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей.

Кроме того, в этом году правительство выделит 12,9 млрд руб. на перевод частных домовладений в четырех сибирских городах — Омске, Красноярске, Чите и Новокузнецке — с печного отопления на альтернативные виды топлива. Об этом сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Глава Минприроды Александр Козлов в марте 2022 года предложил расширить проект «Чистый воздух», добавив туда еще 29 городов, в том числе Абакан, Барнаул и Ростов-на-Дону. «Это те города, где Росгидромет систематически фиксирует высокое и очень высокое загрязнение воздуха. Задача — снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза», — заявил он. Решение по этому вопросу правительство должно принять до 1 июля.