Путин назвал города, где в первую очередь нужно газифицировать дома

Это 12 промышленных городов, перечисленные в федеральном проекте «Чистый воздух». В июне президент подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельного участка

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил Минэнерго и «Газпрому» в первую очередь подвести газ к домохозяйствам, расположенным в городах с высоким загрязнением воздуха. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», — говорится в документе.

В федеральный проект «Чистый воздух», направленный на улучшение экологической ситуации в России, входят 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Власти планируют до 2024 года довести количество городов с высоким уровнем загрязнения воздуха до нуля.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр энергетики Николай Шульгинов и председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Представить доклад необходимо до 1 октября 2021 года.

На совещании главы государства с членами правительства, которое состоялось 7 июля, заместитель председателя правительства Александр Новак (до ноября 2020 года — министр энергетики) сообщил, что правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации» регионов России. Он напомнил, что по итогам 2020 года уровень газификации составлял 71%, к 2024 году необходимо достичь 75%, к 2030 году — 83%.