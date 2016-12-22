Вызов для менеджера: как Ольга Наумова будет обыгрывать саму себя

В 2016 году Ольга Наумова получила Премию РБК как «Менеджер года» за ребрендинг и рестайлинг главного дивизиона X5 Retail Group — сети «Пятерочка». В конце 2016 года X5 обошла «Магнит» по размеру квартальной выручки, а окончательно вышла на позицию лидера по итогам 2017 года: доля сети составила 9,5 против 7,5% у «Магнита». И опередила конкурента по размеру годовой выручки — 1,29 трлн против 1,14 трлн руб.
На долю «Пятерочки» пришлось более 70% выручки X5 Retail Group. Стратегия Наумовой оказалась успешной.
Но теперь перед ней стоит самая сложная для менеджера задача — переиграть саму себя из прошлого. В апреле 2018 года она ушла к своему главному конкуренту, где у нее больше нет ограничений: акционеры «Магнита» дали Наумовой карт-бланш на разработку стратегии для дальнейшего развития компании.
О том, как Ольга Наумова собирается победить бывшего работодателя, читайте в журнале РБК.